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Аренда сервера в облаке

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Бизнес — 19 Февраля 2021, 10:09

ServerSpace предлагает заинтересованным предпринимателям сервер в облаке по наиболее выгодным условиям. Поставщики таких сервисов заботятся о защите пользовательских данных. В противном случае их репутация будет поставлена под риском. Следовательно, они потеряют немалые деньги. По этой причине они приглашают серьезных специалистов сферы информационной безопасности. Параллельно вкладываются огромные суммы в качественную поддержку, защиту каналов и шифрование данных. Благодаря этому в некоторых ситуациях облачная инфраструктура получает лучшую защиту, чем данные, хранимые в стационарных компьютерах или же ЦОД.

Облачный сервер является пространством, которое находится на физическом сервере. Работают такие серверы в выделенных ЦОД, которые в географическом отношении удалены один от другого. Происходит автоматическая реплицирование данных по разным серверам. Следовательно, в случае выхода из строя хотя бы одного сервера, данные моментально открываются на другом. Облачные сервисы имеют множество преимуществ. Среди них особенно следует выделить экономию средств. Клиенту больше не придется тратиться на покупку дорогих компьютеров с высокой производительностью или же с огромными объемами памяти. Вся информация заказчика хранится надежно в облаке. Подавляющее большинство вычислений выполняется именно там.

Вам уже не придется регулярно приобретать новое программное обеспечение для каждого профильного сотрудника. По покупается всего один раз для облака. Клиенту не придется тратить средства по поддержанию такого ПО в рабочем состоянии. Хранение в облаке исключает проблемы поломки компонентов. В ЦОД, где развернута подобная виртуальная инфраструктура, запланировано многоуровневое резервирование данных. Сбои системы возможны, однако фатальных проблем они не создадут, как это происходит с физическими серверами. Решение таких проблем происходит максимально оперативно, чем на локальных серверах. Это заслуга специализированного персонала и функции резервирования.

Облачные серверы ServerSpace работают на процессорах Интел Xeon Gold, а также SSD-дисков с протоколом резервирования N+2. Если аппаратный хост выйдет из строя, происходит автоматический перезапуск серверов с использованием другого хоста. Клиенты, зарегистрировавшиеся впервые, автоматически получают тестовый баланс. Происходит это сразу после завершения регистрационной процедуры. Тестовый баланс позволяет создавать серверы, конфигурация которых достигает 16 ГБ RAM и 4 CPU. Тестовый баланс не ограничивает функционал серверов. Физическое оборудование ServerSpace находится на территории США и Нидерландов.

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