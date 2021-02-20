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Итальянские поставщики оборудования

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Бизнес — 20 Февраля 2021, 10:38

ALBERANI LOGISTICS — авторитетная транспортно-логистическая компания, предлагающая свои комплексные услуги на российском рынке уже много лет. Доставка товаров из Италии проводится несколькими надежными и безопасными способами: авиаперевозки, автоперевозки, морские и грузоперевозки. Любые доставляемые товары непременно проходят процедуру «страхования», сопровождаются всей необходимой документацией и хранятся в качественных вентилируемых складских помещениях.

Производители оборудования в Италии

Италия — богатая и развитая страна, которую мы любим не только за прекрасные сыры и вина, но и за высококачественные инструменты и оборудование. Компания ALBERANI LOGISTICS специализируется на транспортировке габаритных и ценных грузов, они точно знают, как правильно учесть технические рекомендации и перевезти любое оборудование через всю Европу.

Основные итальянские поставщики:

  • RAVAGLIOLI (гаражное оборудование);
  • ECODORA (технические жидкости);
  • COMETI (окрасочное оборудование);
  • PASQUIN (пневмогидравлические домкраты);
  • AULONA (оборудования для изготовления средств индивидуальной гигиены);
  • IBF IMPIANTI (макаронное и мукомольное оборудование).

Указанные поставщики — лишь верхушка айсберга. Компания ALBERANI LOGISTICS доставляет любое оборудование, будь-то крупногабаритная строительная техника или паковочно-фасовочный инвентарь. Специалисты разрабатывают оптимальный маршрут, учитывая вариант доставки, тип груза и его габариты. Если товар транспортируется в разобранном виде, сотрудники компании контролируют наличие инструкций, схем сборки и прочей обязательной документации.

Преимущества

Перевозка товаров из других стран довольно трудоемкий и сложный процесс, а учитывая непростую политическую ситуацию и ряд санкционных запретов — Италия вовсе стала ассоциироваться с запретным плодом. Справиться с новыми трудностями и обеспечить законную доставку грузов из Италии (https://www.alberani.ru/geo/dostavka-gruzov-iz-italii/) может только опытный логистический участник российского рынка.

Непрофессиональная логистика, отсутствие должностных лиц в итальянских государственных органах и прочие логистические ошибки приводят к увеличению срока перевозки и сложностям с документами.

Компания гарантирует полный пакет транспортных услуг, включая:

  • выполнение заказа оперативно и качественно;
  • возможность доставки из самых труднодоступных регионов страны;
  • сопровождение груза сотрудником компании;
  • страхование товара «От всех рисков»;
  • строгое и бережное отношение к окружающей среде, использование современных технологий в работе.

ALBERANI LOGISTICS уделяет максимальное внимание наличию всех документов, что очень важно при работе с итальянскими поставщиками. Исключают любые неточности в документации, простой на границе или дополнительные издержки. С ними вы можете быть уверены в четком следовании графика и выполнению всех заявленных обязательств.

Что можно доставить из Италии в Россию?

Если не говорить о мелких товарах, как одежда и обувь известных производителей, санкционных продуктах и изысканных напитках, Италия производит массу высококачественного оборудования по доступным ценам, в частности:

  • выставочно-торговое;
  • лабораторное и медицинское;
  • для обработки дерева и металла;
  • кондитерское и холодильное;
  • кондиционеры, водонагреватели;
  • сельскохозяйственное и строительное.

С помощью этой компании, вы сможете обустроить мини-пивоварню, наладить выпуск высококлассной мебели или сделать свое фермерское хозяйство экономичным и эффективным. Международные перевозки с ALBERANI LOGISTICS — это возможность начать свое дело с максимально продуманным и выгодным бюджетом.



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