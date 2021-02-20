суббота
|
Итальянские поставщики оборудования
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 20 Февраля 2021, 10:38
ALBERANI LOGISTICS — авторитетная транспортно-логистическая компания, предлагающая свои комплексные услуги на российском рынке уже много лет. Доставка товаров из Италии проводится несколькими надежными и безопасными способами: авиаперевозки, автоперевозки, морские и грузоперевозки. Любые доставляемые товары непременно проходят процедуру «страхования», сопровождаются всей необходимой документацией и хранятся в качественных вентилируемых складских помещениях.
Производители оборудования в Италии
Италия — богатая и развитая страна, которую мы любим не только за прекрасные сыры и вина, но и за высококачественные инструменты и оборудование. Компания ALBERANI LOGISTICS специализируется на транспортировке габаритных и ценных грузов, они точно знают, как правильно учесть технические рекомендации и перевезти любое оборудование через всю Европу.
Основные итальянские поставщики:
Указанные поставщики — лишь верхушка айсберга. Компания ALBERANI LOGISTICS доставляет любое оборудование, будь-то крупногабаритная строительная техника или паковочно-фасовочный инвентарь. Специалисты разрабатывают оптимальный маршрут, учитывая вариант доставки, тип груза и его габариты. Если товар транспортируется в разобранном виде, сотрудники компании контролируют наличие инструкций, схем сборки и прочей обязательной документации.
Преимущества
Перевозка товаров из других стран довольно трудоемкий и сложный процесс, а учитывая непростую политическую ситуацию и ряд санкционных запретов — Италия вовсе стала ассоциироваться с запретным плодом. Справиться с новыми трудностями и обеспечить законную доставку грузов из Италии (https://www.alberani.ru/geo/dostavka-gruzov-iz-italii/) может только опытный логистический участник российского рынка.
Непрофессиональная логистика, отсутствие должностных лиц в итальянских государственных органах и прочие логистические ошибки приводят к увеличению срока перевозки и сложностям с документами.
Компания гарантирует полный пакет транспортных услуг, включая:
ALBERANI LOGISTICS уделяет максимальное внимание наличию всех документов, что очень важно при работе с итальянскими поставщиками. Исключают любые неточности в документации, простой на границе или дополнительные издержки. С ними вы можете быть уверены в четком следовании графика и выполнению всех заявленных обязательств.
Что можно доставить из Италии в Россию?
Если не говорить о мелких товарах, как одежда и обувь известных производителей, санкционных продуктах и изысканных напитках, Италия производит массу высококачественного оборудования по доступным ценам, в частности:
С помощью этой компании, вы сможете обустроить мини-пивоварню, наладить выпуск высококлассной мебели или сделать свое фермерское хозяйство экономичным и эффективным. Международные перевозки с ALBERANI LOGISTICS — это возможность начать свое дело с максимально продуманным и выгодным бюджетом.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -12 -14
вечером -13 -15 ночью -16 -18
Котировки
Партнеры