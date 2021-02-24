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Жители Подмосковья становятся добровольцами программы «Свои рядом» чтобы помогать соседям

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Бизнес — 24 Февраля 2021, 17:56

В Солнечногорском городском округе заработала программа соседской взаимопомощи «Свои рядом». Это некоммерческий проект, главная задача которого – поддержка и оказание помощи соседям, попавшим в затруднительное положение.

«Я давно хотел создать такое сообщество неравнодушных людей,  - рассказывает Игорь Стоцкий, организатор программы «Свои рядом». – Идея программы зародилась в период моего участия в конкурсе «Лидеры России» и оформилась уже во вторую волну Covid-19. Я понял, насколько мы оказались неподготовлены к таким неожиданным и масштабным кризисам, увидел, сколько вокруг людей нуждались в простой, минимальной помощи. Эксперты не исключают третью волну, и еще неизвестно как мы ее будем проходить, думаю, наш проект будет востребован».

Организаторы подчеркивают, что программа не оказывает финансовой помощи населению и не взимает ни в каком виде с населения денег. Помощь, которую оказывают добровольцы, может быть разной, но абсолютно безвозмездной: сходить в магазин за покупками, выгулять домашнего питомца, подвезти, если сложности с общественным транспортом, отдать в дар вещи. Кроме того, вы можете не только оказать помощь, но и получить ее. И это еще одна важная задача, которую решает программа «Свои рядом» – свести вместе тех, кто нуждается в помощи, и тех, кто готов ее оказать.

Чтобы стать участником программы, нужно зайти на сайт Свои рядом и обратиться в соответствующий раздел – «Оказать помощь» или «Получить помощь». В графе «Комментарии» написать, что бы вы хотели получить или предложить.

Программа задумывалась только для жителей Солнечногорского городского округа, но сила интернета расширила ее границы на всю Московскую область и Москву в том числе. За неполный месяц работы программы о своем желании стать добровольцем заявили жители  Москвы, Раменского района, Балашихи, Клина. Люди готовы оказать помощь в покупке лекарств или продуктов, отдают безвозмездно вещи, готовы ухаживать за пожилыми людьми. Оказана помощь продуктами и канцтоварами многодетной семье из Ступино, спортивным инвентарем солнечногорцам, с конца января работала акция для подвоза пенсионеров в поликлиники, в том числе, для вакцинации от Ковид19.

Важно, что к участию в программе организаторы привлекают и предприятия. Так, в период холодов, был запущен социальный автомобиль, предоставленный ООО Виват,  для оказания помощи с проездом до медицинских и социальных учреждений пенсионерам, родителям с детьми. Воспользоваться услугами бесплатного проезда смогут жители Солнечногорского городского округа по предварительной записи.

«Я уверен, что у каждого из нас найдется немного времени и сострадания, чтобы помочь тому, кто оказался в затруднительном положении», - говорит Игорь Стоцкий. –  Предлагаю объединяться».



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