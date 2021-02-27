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МОШЕННИК Константин Калинин Вадимович Пермь 29.09.1988 г.р. +79197176106

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Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 27 Февраля 2021, 16:27

Получив за услуги 44000р. на карту  (89197176106)  жены Наташи Калининой (Наталья Калинина) начал скрываться не выполнив обязательств по Бизнесу. Человек неадекватный мошенник начал скрываться, заблокировал все каналы связи, причем оставил свои паспортные данные. Не в коем случае не ведите с ним дел.

Паспорт 5708 341*** выдан 24.10.2008 отделом России по Пермскому краю в свердловском районе. Так же будет решаться вопрос о возбуждение дела.

Калинин Константин Вадимович (ИНН 590418844770)
https://vk.com/konstboss


Наташа Игоревна Лядова (Калинина)
https://vk.com/id14692640
День рождения: 15 августа
Город: Пермь
Образование: ПГСХА '15


Индивидуальный предприниматель (1)
ИП Калинин Константин Вадимович
ИП ЛИКВИДИРОВАН
Пермский край
ИНН 590418844770 ОГРНИП 309590407500054 ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 16 марта 2009 г.
ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 74.4 Рекламная деятельность


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНЕСТАФАРМ"
Организация ликвидирована
ОГРН
1115908000493
от 10 марта 2011 г.
ИНН/КПП
5908047404
590801001
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес 614109, Пермский край, город Пермь, улица Танцорова, 27, 10
Налоговый орган
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ Г. ПЕРМИ с 10 марта 2011 г.



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