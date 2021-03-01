Кровельный водосток

Современные кровельные конструкции невозможно представить без качественной и надежной системы водостока. Если отвод воды происходит неправильно, страдает вся кровельная конструкция, а также фасад и цоколь строений. Это приводит к быстрому разрушению зданий. Если отмечаются обильные осадки, влага не успевает испаряться. В зимнюю стужу, она замерзает, в результате чего происходит морозное пучение стройматериалов. В случае отсутствия водостока штукатурные слои разрушаются вместе с фасадным покрытием, а кладка цоколя расслаивается. На поверхностях появляются сине-зеленые водоросли. Такие последствия можно избежать лишь одним способом - обустройством качественной водосточной системы. Подобная система выполняет отвод талых вод и осадков в канализационную или же дренажную сеть. Состоит водосток из желобов и труб.

ФС-Групп

предлагает большой выбор водосточных элементов по наиболее доступным расценкам. Однако, чтобы не ошибиться в выборе, необходимо внимательно разобраться в свойствах и видах кровельного водостока. По материалам изготовления такие системы делятся на пластиковые или же металлические. Многие десятилетия желоба и трубы изготавливались из меди, алюминия или же стали. Однако сегодня большинство домовладельцев предпочитает пластиковые аналоги, которые ничем не уступают металлическим элементам, обладают достаточной прочностью и долговечностью. Пластик не подвержен коррозии и воздействию ржавчины.

Однако Фавор-Групп предлагает и стальные изделия с двусторонним цинкованием, значительно усиливающим изделия. Они обладают достаточной стойкостью перед воздействием окружающей среды. Менеджеры онлайн-магазина помогут в получении детальной информации о каждой конкретной системе и в выборе наиболее подходящего варианта с учетом бюджета покупателя. Чтобы водосточная система работала эффективно и долго, необходимо ее соответствие определенным параметрам. Прежде всего она должна быть стойким к воздействию химии и погодных факторов. Герметичность водостока должна сохраняться вне зависимости от условий эксплуатации и среды.

Также водосток должен обладать высокой пропускной способностью, чтобы не скапливалась грязь или же мусор. Он должен иметь длительный эксплуатационный срок, составляющий не менее нескольких десятков лет. А цена желобов и труб должна быть разумной. Каждая товарная позиция в онлайн-каталоге продавца имеет подробное описание и высококачественные фотки. Квалифицированные специалисты виртуального магазина находятся на связи постоянно. Они предоставят необходимые консультационные услуги и помогут с выбором наиболее качественных систем. Фавор-Групп предлагает продукцию только известных брендов - Grand Line, Döcke, МеталлПрофиль, Аквасистем и т.д., официальными дилерами которых является.