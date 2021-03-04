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Проверка невыездного статуса за границу

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Бизнес — 4 Марта 2021, 09:38

В некоторых случаях должники, не выполнившие взятые на себя финансовые обязательства, подвергаются запрету на пересечение государственных границ. Однако они могут не знать, являются невыездными или нет. Сервис Росдолги https://rosdolgi.ru/proverit-zapret-na-viezd предлагает быструю проверку дистанционно, являетесь вы невыездным или же не входите в список таких граждан. Для проверки требуется отправление онлайн-запроса и ввод персональной информации в форму, приведенную ниже.

Для проверки граждан онлайн-сервис https://rosdolgi.ru использует онлайн-базы НБКИ, ФНС, ФТС, ФССП, а также кредитных организаций. По этим базам выявляются возможные ограничения на выезд за рубеж. Воспользовавшись сервисом вы сможете в точности узнать, можете покинуть пределы страны или нет. Неуплаченные задолженности, открытые судебные разбирательства, просрочки, штрафы или же налоги могут стать серьезным препятствием для любого гражданина. По действующему законодательству существует огромное количество санкций, которым могут быть подвержены должники.

Перед тем, как отправлять запрос через онлайн-сервис Росдолги, нужно выбрать собственный регион проверки. Кроме этого придется указать дату рождения вместе с ФИО. Система автоматически обработает запрос с этими данными по указанным выше базам данных. Согласно действующему законодательству, невыездной статус получают люди, не уплатившие задолженность. Запрет накладывается сотрудниками ФССП. Если человек получает такой запрет, он не имеет права пересекать государственную границу. Подобное может произойти после долгой неуплаты налогов, штрафов, когда накапливаются пенни. Именно они в конечном итоге приводят к ограничениям на передвижение. Таможенная служба не при каких обстоятельствах не выпускает невыездных граждан за рубеж. Следовательно, лица с таким статусом, не смогут пройти таможенный контроль.

Если человек имеет задолженность, он обязан покрыть их не более чем за пару недель пере датой вылета или же выезда за границу. Узнать о таком запрете можно через судебных приставов или же через онлайн-сервис Росдолги. Данная платформа позволяет получить детальную информацию по просроченным кредитам, судебным искам, транспортным налогам или же просроченным штрафам. Услуга доступна не только для физ. лиц, но и юридических организаций. Такая информация в открытом доступе размещается самими судебными приставами. Проверка выполняется бесплатно. На выезд за границу, согласно новому законодательству не могут рассчитывать лица, участвующие в судебных разбирательствах и имеющие долги. Чтобы избежать неприятностей на таможенном контроле, лучше регулярно контролировать свою задолженность и статус невыездного гражданина. Это поможет избежать сложных ситуаций. Статус невыездного гражданина присуждается лицу, подверженному аресту банковских счетов.

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