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CRM-системы: их преимущества и недостатки
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Бизнес — 18 Марта 2021, 17:20
Гарантией успешного бизнеса является постоянное взаимодействие с клиентами и сотрудниками. Однако в процессе его развития сложно отвлекаться на такие задачи, как выстраивание диалога с покупателями или контроль работы подчиненных. Автоматизировать эти бизнес-процессы помогает CRM-система – программное обеспечение для управления коммуникациями, учета и аналитики продаж. Подобрать тарифный план для конкретной компании помогут консультанты нашего сервиса.
Какие задачи решает CRM-система
Программное обеспечение помогает управлять клиентской базой, выстраивать отношения с имеющимися и потенциальными клиентами. Для этого CRM-система:
Таким образом, программа CRM берет на себя выполнение повседневных бизнес-задач, тем самым повышая производительность определенного отдела или компании в целом.
Преимущества и недостатки CRM-систем
Внедрение CRM-системы – самый простой способ автоматизировать бизнес-процессы компании. С ее помощью руководители не просто упрощают себе работу. Они получают возможность сократить расходы, улучшить сервис и опередить конкурентов.
Преимущества систем CRM:
Однако, несмотря на все эти плюсы, у программного обеспечения есть свои минусы. Во-первых, если программа выйдет из строя, это «парализует» работу одного отдела или компании. Во-вторых, чтобы пользоваться всеми возможностями CRM, нужно обучить сотрудников. В зависимости от их возраста и квалификации, на это могут уйти как месяцы, так и годы.
Как выбрать CRM для бизнеса
Современные разработчики предлагают несколько видов CRM-систем. Одни поставляются в виде готового продукта со стандартным набором функций, другие – разрабатываются с нуля под конкретного клиента. При выборе любой из этих программ для бизнеса обращают внимание на:
Ориентируясь на эти параметры, можно подобрать программное обеспечение, которое легко адаптируется под специфику и потребности конкретного бизнеса.
Выводы
Система CRM – программный комплекс, призванный не только автоматизировать взаимодействие с сотрудниками и клиентами. В ее состав входят инструменты для управления продажами, определения закономерностей и анализа сделок. Таким образов, ее внедрение в бизнес-процессы способствует повышению производительности, снижению издержек, росту продаж и, как следствие, прибыли компании. Главное – выбрать программу, которая будет отвечать специфике бизнеса. В этом помогут консультанты сервиса, с которыми можно связаться, написав в онлайн-чат или позвонив по номеру в шапке сайта.
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