18
марта 2021
четверг
 
Главная  /  Бизнес  /  CRM-системы: их преимущества и недостатки

CRM-системы: их преимущества и недостатки

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 18 Марта 2021, 17:20

Гарантией успешного бизнеса является постоянное взаимодействие с клиентами и сотрудниками. Однако в процессе его развития сложно отвлекаться на такие задачи, как выстраивание диалога с покупателями или контроль работы подчиненных. Автоматизировать эти бизнес-процессы помогает CRM-система – программное обеспечение для управления коммуникациями, учета и аналитики продаж. Подобрать тарифный план для конкретной компании помогут консультанты нашего сервиса.

Какие задачи решает CRM-система

Программное обеспечение помогает управлять клиентской базой, выстраивать отношения с имеющимися и потенциальными клиентами. Для этого CRM-система:

  • хранит историю взаимодействия с покупателями (звонки, покупки, отмененные заказы, адреса доставки);

  • управляет финансами;

  • интегрируется с IP-телефонией, социальными сетями, электронной почтой и мессенджерами;

  • автоматизирует ежедневные бизнес-процессы;

  • ставит перед сотрудниками рабочие задачи;

  • составляет график работы менеджеров и персонала;

  • автоматически формирует онлайн-отчеты;

  • рассчитывает стоимость услуг и т.д.

Таким образом, программа CRM берет на себя выполнение повседневных бизнес-задач, тем самым повышая производительность определенного отдела или компании в целом.


Преимущества и недостатки CRM-систем

Внедрение CRM-системы – самый простой способ автоматизировать бизнес-процессы компании. С ее помощью руководители не просто упрощают себе работу. Они получают возможность сократить расходы, улучшить сервис и опередить конкурентов.

Преимущества систем CRM:

  • большой выбор инструментов в одной программе;

  • концентрация всей информации о клиентах в одной базе данных;

  • оптимизация работы менеджеров и их подчиненных;

  • простота внедрения;

  • автоматизация бизнес-процессов;

  • актуальная и наглядная аналитика;

  • снижение производственных расходов.

Однако, несмотря на все эти плюсы, у программного обеспечения есть свои минусы. Во-первых, если программа выйдет из строя, это «парализует» работу одного отдела или компании. Во-вторых, чтобы пользоваться всеми возможностями CRM, нужно обучить сотрудников. В зависимости от их возраста и квалификации, на это могут уйти как месяцы, так и годы.

Как выбрать CRM для бизнеса

Современные разработчики предлагают несколько видов CRM-систем. Одни поставляются в виде готового продукта со стандартным набором функций, другие – разрабатываются с нуля под конкретного клиента. При выборе любой из этих программ для бизнеса обращают внимание на:

  1. Интерфейс. Он должен быть интуитивно понятным и адаптивным. Так сотрудники смогут сразу же включиться в работу, а не тратить время на чтение инструкций.

  2. Безопасность данных. Информация о клиентах обычно хранится на сервере компании или в облачном хранилище. У нее должно быть несколько уровней защиты, доступ к которым выдается только в соответствии с полномочиями сотрудников.

  3. Возможность интеграции. Система CRM должна легко взаимодействовать с рабочими программами и приложениями компании.

  4. Возможность редактирования. Персональный или готовый программный продукт должен оснащаться функциями, которые при необходимости можно отключить или расширить.

  5. Хранение данных. Программа должна работать так, чтобы у менеджеров и их подчиненных была возможность восстановить удаленные файлы и отслеживать реальные сделки.

Ориентируясь на эти параметры, можно подобрать программное обеспечение, которое легко адаптируется под специфику и потребности конкретного бизнеса.

Выводы

Система CRM – программный комплекс, призванный не только автоматизировать взаимодействие с сотрудниками и клиентами. В ее состав входят инструменты для управления продажами, определения закономерностей и анализа сделок. Таким образов, ее внедрение в бизнес-процессы способствует повышению производительности, снижению издержек, росту продаж и, как следствие, прибыли компании. Главное – выбрать программу, которая будет отвечать специфике бизнеса. В этом помогут консультанты сервиса, с которыми можно связаться, написав в онлайн-чат или позвонив по номеру в шапке сайта.




Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода -1 +1
ночью 0 -2 утром 0 -2
Котировки
USD ЦБ РФ 73,1019 0.1400
EUR ЦБ РФ 86,9693 -0.0159

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.