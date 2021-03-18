CRM-системы: их преимущества и недостатки

Гарантией успешного бизнеса является постоянное взаимодействие с клиентами и сотрудниками. Однако в процессе его развития сложно отвлекаться на такие задачи, как выстраивание диалога с покупателями или контроль работы подчиненных. Автоматизировать эти бизнес-процессы помогает CRM-система – программное обеспечение для управления коммуникациями, учета и аналитики продаж. Подобрать тарифный план для конкретной компании помогут консультанты нашего сервиса.

Какие задачи решает CRM-система

Программное обеспечение помогает управлять клиентской базой, выстраивать отношения с имеющимися и потенциальными клиентами. Для этого CRM-система:

хранит историю взаимодействия с покупателями (звонки, покупки, отмененные заказы, адреса доставки);

управляет финансами;

интегрируется с IP-телефонией, социальными сетями, электронной почтой и мессенджерами;

автоматизирует ежедневные бизнес-процессы;

ставит перед сотрудниками рабочие задачи;

составляет график работы менеджеров и персонала;

автоматически формирует онлайн-отчеты;

рассчитывает стоимость услуг и т.д.

Таким образом, программа CRM берет на себя выполнение повседневных бизнес-задач, тем самым повышая производительность определенного отдела или компании в целом.





Преимущества и недостатки CRM-систем

Внедрение CRM-системы – самый простой способ автоматизировать бизнес-процессы компании. С ее помощью руководители не просто упрощают себе работу. Они получают возможность сократить расходы, улучшить сервис и опередить конкурентов.

Преимущества систем CRM:

большой выбор инструментов в одной программе;

концентрация всей информации о клиентах в одной базе данных;

оптимизация работы менеджеров и их подчиненных;

простота внедрения;

автоматизация бизнес-процессов;

актуальная и наглядная аналитика;

снижение производственных расходов.

Однако, несмотря на все эти плюсы, у программного обеспечения есть свои минусы. Во-первых, если программа выйдет из строя, это «парализует» работу одного отдела или компании. Во-вторых, чтобы пользоваться всеми возможностями CRM, нужно обучить сотрудников. В зависимости от их возраста и квалификации, на это могут уйти как месяцы, так и годы.

Как выбрать CRM для бизнеса

Современные разработчики предлагают несколько видов CRM-систем. Одни поставляются в виде готового продукта со стандартным набором функций, другие – разрабатываются с нуля под конкретного клиента. При выборе любой из этих программ для бизнеса обращают внимание на:

Интерфейс. Он должен быть интуитивно понятным и адаптивным. Так сотрудники смогут сразу же включиться в работу, а не тратить время на чтение инструкций. Безопасность данных. Информация о клиентах обычно хранится на сервере компании или в облачном хранилище. У нее должно быть несколько уровней защиты, доступ к которым выдается только в соответствии с полномочиями сотрудников. Возможность интеграции. Система CRM должна легко взаимодействовать с рабочими программами и приложениями компании. Возможность редактирования. Персональный или готовый программный продукт должен оснащаться функциями, которые при необходимости можно отключить или расширить. Хранение данных. Программа должна работать так, чтобы у менеджеров и их подчиненных была возможность восстановить удаленные файлы и отслеживать реальные сделки.

Ориентируясь на эти параметры, можно подобрать программное обеспечение, которое легко адаптируется под специфику и потребности конкретного бизнеса.

Выводы

Система CRM – программный комплекс, призванный не только автоматизировать взаимодействие с сотрудниками и клиентами. В ее состав входят инструменты для управления продажами, определения закономерностей и анализа сделок. Таким образов, ее внедрение в бизнес-процессы способствует повышению производительности, снижению издержек, росту продаж и, как следствие, прибыли компании. Главное – выбрать программу, которая будет отвечать специфике бизнеса. В этом помогут консультанты сервиса, с которыми можно связаться, написав в онлайн-чат или позвонив по номеру в шапке сайта.