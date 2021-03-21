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Комплектация дизайн-проектов

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Бизнес — 21 Марта 2021, 11:29

Разработка дизайн-проектов - это первый шаг для создания современного и эстетически привлекательного интерьерного оформления помещений. Следующим этапом является комплектация таких проектов мебелью, элементами декора и материалами. В дизайн-студии Designic это считается необязательной услугой, однако почти 80 процентов клиентов предпочитает заказать ее. Оставшиеся 20 процентов имеют свои отделы закупок. Следовательно, владельцы разных компаний уверены в своих сотрудниках и доверяют им комплектацию без каких-либо сомнений. Однако реальность бывает не радужной - результат не соответствует задумке,а реализация затягивается. Деньги на такое мероприятие требуются немалые.

Перейдя по ссылке, вы легко убедитесь в преимуществах данной услуги. Выбор материалов лучше доверить авторам дизайн-проекта, а не строительным бригадам или же отделам закупки. Комплектацией проектов называется этап, на котором профессионалы дизайн-студии заказывают, обеспечивают доставку и контролируют монтаж предметов интерьера или же отделочных материалов в соответствии с проектной документацией. В этом процессе учитываются такие спецификации, как наименование товаров, изображение, количество, поставщик, размеры, цвет и бренд.

Специалисты Designic используют при комплектации проектов лишь реальные материалы или мебель, которые продаются в магазинах или же самими производителями. Спецификации они составляют с учетом пожеланий заказчика и масштаба проекта. Кроме этого они используют собственный опыт. С этой целью они регулярно отслеживают мировые тренды в сфере дизайна интерьера. Особенно интересуются новинками скандинавского дизайна. Кроме этого представители дизайн-студии посещают выставки Кельна, проходящего через каждые два года и Милана. Часто бывают сотрудники студии и на отечественных и европейских производствах. А поставщики снабжают дизайн-студию информацией о своих новинках. Поэтому подобранные материалы и мебель не только гармонично вписываются в разработанный ими дизайн, но и являются трендовыми.

Клиентура дизайн-студии получает проектную документацию, в которой содержится детальная информация о материалах и мебели, В том числе списки поставщиков, коды и товары. С первого взгляда, ничего сложного в этом деле нет. Можно отдать эту документацию строительной бригаде или же отделу продаж, а они займутся закупками. Но результат в подобных случаях часто расходится с проектной документацией. Происходит это по нескольким причинам. Люди, которым были поручены закупки, не принимали участия в создании дизайн-проекта. Они не понимают важности выбора материалов или мебельных изделий в соответствии с указанными спецификациями. Отделы закупок стараются экономить не только деньги, но и время. Только разработчики проектов могут обеспечить клиента нужными материалами и мебелью в соответствии с проектной документацией и обеспечить полное соответствие с ней.

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