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Аутсорсинг бухгалтерского учета

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Бизнес — 21 Марта 2021, 11:30

Многие компании сегодня держат в штате бухгалтеров, оплачивая их услуги регулярно. Это очень дорогое удовольствие, никак не оправданное с финансовой точки зрения. Гораздо дешевле обойдется этим компаниям аутсорсинг бухгалтерского учета от Фингуру. Специалисты Фингуру обеспечат бесперебойный бухгалтерский и налоговый учет на предприятии любого профиля, исправят ошибки, которые были допущены предшественниками и выполнят любые задачи в точно оговоренные сроки, сдавая отчетную документацию в соответствующие контролирующие органы. От заказчиков требуется лишь своевременная передача документации и оплата счетов.

Заказывая аутсорсинг бух. учета в Фингуру, вы будете освобождены от траты времени на контроль за выполнением поставленных задач. Бухгалтерские услуги предоставляется группой бухгалтеров нужной специализации. К пакету услуг бесплатно прилагается персональный бизнес-ассистент. В обязанности такого специалиста входит обеспечение бесперебойного функционирования бухгалтерских услуг. Он распределяет задачи, внимательно контролируя соблюдение заранее оговоренных сроков. Обращаясь в Фингуру, администрации предприятий или же компаний могут забыть о проблемах налогового характера, блокировке счетов, штрафах или же неразберихах с разными контролирующими органами. Бюджет заказчика находится в безопасности. Каждый выбравший для своего предприятия услугу аутсорсинга бухгалтерии получает миллионную страховку от любых ошибок в бухгалтерии, а также их последствий.

Кроме удобства данная услуга считается еще и выгодной. Владельцам компаний не придется отчислять штатному бухгалтеру фиксированную зарплату. Также можно забыть об отчислениях в фонды, обустройстве рабочего места, закупке канцтоваров, обслуживании оргтехники или оплате лицензионного ПО. Бухгалтерский аутсорсинг ИП в Фингуру смогут заказать всего за 3300 руб. А организации могут получить данную услугу от 6600 руб. Пользуясь услугами Фингуру, руководители предприятий или компаний смогут оптимизировать расходы, добиваясь максимальной экономии.

Бухгалтерский учет будет вверен специалистам, несущим материальную ответственность персонально за предоставленные услуги. Это гарантирует высокое качество и добротность проделанной работы. Компания сможет значительно снизить свои расходы на содержании штатных бухгалтеров. Это значительные траты для любой фирмы. Нелегко приходится администрации и при выборе таких специалистов в штат. Собеседование не позволяет в точности определить профессиональные качества соискателей. Следовательно, в штат попадают непрофессионалы с низкой квалификацией, которые не могут справляться с возложенными на них обязанностями. Это приводит к ошибкой в бухгалтерской и отчетной документации, спорах и проблемах с контролирующими органами. Все это можно избежать только путем заказа аутсорсинга бухгалтерских услуг в компании Фингуру, которая предлагает только проверенных и высококвалифицированных бухгалтеров, имеющих многолетний опыт и соответствующие теоретические знания.

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