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Ритуальные услуги в Москве и Московской области

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Бизнес — 29 Марта 2021, 14:28

Утрата близкого человека неразрывно связана со скорбными хлопотами по организации погребения или кремации усопшего. Обратившись в ГБУ «Ритуал», люди получают возможность организовать достойные похороны в Москве и столичном регионе, в полном соответствии с устоявшимися традициями.

 

О компании и предоставляемых услугах

Основанное в 2002 году, агентство ритуальных услуг провело уже более 100 тысяч церемоний прощания. Накопленный огромный опыт позволяет осуществлять ритуальные услуги на самом высоком уровне. 

Огромное внимание уделяется благотворительной деятельности – 30% прибыли перечисляется в специальный фонд для помощи в погребении малоимущих граждан.

В ГБУ «Ритуал» можно приобрести все необходимое для проведения траурной церемонии, включая:

  • лакированные, недорогие и элитные, мусульманские и прочие гробы; 
  • искусственные и живые цветы;  
  • металлические и деревянные кресты; 
  • ручки, закрутки и надгробные кресты; 
  • текстильные изделия; 
  • урны, платки, ленты на венки и иные аксессуары.

Агентство выполняет полный комплекс ритуальных услуг, начиная от транспортировки тела в морг и заканчивая организацией работы похоронного оркестра. Также в перечень проводимых мероприятий входят:

  • организация похорон от эконом до премиум класса; 
  • составление прижизненного договора; 
  • кремация; 
  • помощь в подготовке необходимой документации; 
  • проведение видео- и фотосъемки; 
  • услуги носильщиков гроба; 
  • аренда катафалка и др.

Чтобы заказать услуги ГБУ «Ритуал», нужно лишь вызвать ритуального агента, а затем согласовать с ним все требуемые нюансы.

 

Предложение компании

 

Несмотря на то, что стоимость похорон в агентстве «Ритуал» существенно ниже, чем у конкурентов, организация поддерживает самое высокое качество своих услуг. Возьмем, к примеру, захоронение класса «Стандарт». В тариф включены следующие позиции:

  • визит ритуального агента; 
  • гроб из дерева с атласной обивкой; 
  • церковное покрывало с нанесенной православной символикой; 
  • крест с распятием на крышку гроба; 
  • венок с искусственными цветами; 
  • доставка на место ритуальных атрибутов; 
  • аренда катафалка и некоторые другие услуги. 

 

Список ритуальных услуг закрепляется в договорном порядке, что не допускает возможности возникновения внезапных дополнительных расходов для клиента. Более того, агентство поможет с получением компенсации на погребение от государства (в 2020 году – 17 740 рублей).

Ключевыми преимуществами ГБУ «Ритуал» можно назвать: огромный опыт работы, ценообразование на базе государственных стандартов, собственное производство товаров и точное следование нормам законодательства.

Любую дополнительную информацию можно получить на сайте ритуального агентства https://гбуритуал.рф. Заказ услуг или получение консультации можно осуществить по телефонам 8 (800) 550-04-27 или 8 (495) 235-00-00. Пункт приема граждан работает по адресу: г. Москва, Походный проезд, д.4, корп. 1.

 



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