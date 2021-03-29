Ритуальные услуги в Москве и Московской области

Утрата близкого человека неразрывно связана со скорбными хлопотами по организации погребения или кремации усопшего. Обратившись в ГБУ «Ритуал», люди получают возможность организовать достойные похороны в Москве и столичном регионе, в полном соответствии с устоявшимися традициями.

О компании и предоставляемых услугах

Основанное в 2002 году, агентство ритуальных услуг провело уже более 100 тысяч церемоний прощания. Накопленный огромный опыт позволяет осуществлять ритуальные услуги на самом высоком уровне.

Огромное внимание уделяется благотворительной деятельности – 30% прибыли перечисляется в специальный фонд для помощи в погребении малоимущих граждан.

В ГБУ «Ритуал» можно приобрести все необходимое для проведения траурной церемонии, включая:

лакированные, недорогие и элитные, мусульманские и прочие гробы;

искусственные и живые цветы;

металлические и деревянные кресты;

ручки, закрутки и надгробные кресты;

текстильные изделия;

урны, платки, ленты на венки и иные аксессуары.

Агентство выполняет полный комплекс ритуальных услуг, начиная от транспортировки тела в морг и заканчивая организацией работы похоронного оркестра. Также в перечень проводимых мероприятий входят:

организация похорон от эконом до премиум класса;

составление прижизненного договора;

кремация;

помощь в подготовке необходимой документации;

проведение видео- и фотосъемки;

услуги носильщиков гроба;

аренда катафалка и др.

Чтобы заказать услуги ГБУ «Ритуал», нужно лишь вызвать ритуального агента, а затем согласовать с ним все требуемые нюансы.

Предложение компании

Несмотря на то, что стоимость похорон в агентстве «Ритуал» существенно ниже, чем у конкурентов, организация поддерживает самое высокое качество своих услуг. Возьмем, к примеру, захоронение класса «Стандарт». В тариф включены следующие позиции:

визит ритуального агента;

гроб из дерева с атласной обивкой;

церковное покрывало с нанесенной православной символикой;

крест с распятием на крышку гроба;

венок с искусственными цветами;

доставка на место ритуальных атрибутов;

аренда катафалка и некоторые другие услуги.

Список ритуальных услуг закрепляется в договорном порядке, что не допускает возможности возникновения внезапных дополнительных расходов для клиента. Более того, агентство поможет с получением компенсации на погребение от государства (в 2020 году – 17 740 рублей).

Ключевыми преимуществами ГБУ «Ритуал» можно назвать: огромный опыт работы, ценообразование на базе государственных стандартов, собственное производство товаров и точное следование нормам законодательства.

Любую дополнительную информацию можно получить на сайте ритуального агентства https://гбуритуал.рф. Заказ услуг или получение консультации можно осуществить по телефонам 8 (800) 550-04-27 или 8 (495) 235-00-00. Пункт приема граждан работает по адресу: г. Москва, Походный проезд, д.4, корп. 1.