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Ритуальные услуги в Москве и Московской области
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Бизнес — 2 Апреля 2021, 16:09
Утрата близкого человека неразрывно связана со скорбными хлопотами по организации погребения или кремации усопшего. Обратившись в ГБУ «Ритуал», люди получают возможность организовать достойные похороны в Москве и столичном регионе, в полном соответствии с устоявшимися традициями.
О компании и предоставляемых услугах
Основанное в 2002 году, агентство ритуальных услуг провело уже более 100 тысяч церемоний прощания. Накопленный огромный опыт позволяет осуществлять ритуальные услуги на самом высоком уровне.
Огромное внимание уделяется благотворительной деятельности – 30% прибыли перечисляется в специальный фонд для помощи в погребении малоимущих граждан.
В ГБУ «Ритуал» можно приобрести все необходимое для проведения траурной церемонии, включая:
Агентство выполняет полный комплекс ритуальных услуг, начиная от транспортировки тела в морг и заканчивая организацией работы похоронного оркестра. Также в перечень проводимых мероприятий входят:
Чтобы заказать услуги ГБУ «Ритуал», нужно лишь вызвать ритуального агента, а затем согласовать с ним все требуемые нюансы.
Предложение компании
Несмотря на то, что стоимость похорон в агентстве «Ритуал» существенно ниже, чем у конкурентов, организация поддерживает самое высокое качество своих услуг. Возьмем, к примеру, захоронение класса «Стандарт». В тариф включены следующие позиции:
Список ритуальных услуг закрепляется в договорном порядке, что не допускает возможности возникновения внезапных дополнительных расходов для клиента. Более того, агентство поможет с получением компенсации на погребение от государства (в 2020 году – 17 740 рублей).
Ключевыми преимуществами ГБУ «Ритуал» можно назвать: огромный опыт работы, ценообразование на базе государственных стандартов, собственное производство товаров и точное следование нормам законодательства.
Любую дополнительную информацию можно получить на сайте ритуального агентства https://гбуритуал.рф. Заказ услуг или получение консультации можно осуществить по телефонам 8 (800) 550-04-27 или 8 (495) 235-00-00. Пункт приема граждан работает по адресу: г. Москва, Походный проезд, д.4, корп. 1.
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