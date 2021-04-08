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Датчики контроля давления в шинах Porsche

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Бизнес — 8 Апреля 2021, 10:31

Для обеспечения безопасности эксплуатации автомобилей Porsche предназначены электронные датчики контроля давления в шинах. Такая продукция представлена в интернет-магазине «Диски Плюс». Изучить ассортимент подобных измерительных приборов, подобрать модель, совместимую с вашим авто, можно в каталоге поставщика.

Легковые автомобили и внедорожники премиум-сегмента, к которым можно отнести автомобили Порше, имеют датчики давления в базовой комплектации, такие приборы нужно менять каждые 5-7 лет. Они работают от несъемного аккумулятора, емкости которого хватает только на такой ограниченный срок службы. Чтобы купить надежный многофункциональный датчик, необходимо разобраться с назначением, принципом работы устройства, предлагаемых модификациях.


Зачем измерять показания давления в шинах

Внутри герметичных автомобильных покрышек нужно поддерживать постоянно определенные показатели давления. Эти номинальные значения зависят от ряда параметров:

  • типа автомобиля;
  • его веса;
  • привычного стиля езды;
  • сезона.

Зимой давление внутри шин немного больше. Связано это с целым рядом причин. Из-за снижения температуры воздуха его давление внутри покрышек уменьшается, их нужно подкачать. Более высокое давление требуется и для надежного сцепления зимней резины с дорожным покрытием.

Датчики работают и при движении автомобиля, и когда он стоит на месте. Оборудование сигнализирует о пробоинах, деформации колеса. В продаже представлены внутренние и наружные системы. Оба вида имеют свои особенности и преимущества. Нужно разобраться в специфике монтажа и дальнейшего использования, чтобы определиться, какая модель подходит больше для вашего автомобиля Порше.

Отличия наружных и внутренних датчиков давления

В интернет-магазине Diskiplus представлены датчики таких производителей:

  • HUF (Германия);
  • Schrader (Великобритания);
  • KAIZEN (Китай).

Внутренние приборы для контроля показателей давления монтируются внутри покрышки. Установка таких датчиков осуществляется только в шиномонтажной мастерской. Преимущество таких конструкций в том, что на прибор не воздействуют факторы среды – ветер, дождь, солнечное излучение. Он не подвержен внушительным нагрузкам извне, потому что защищен шиной. Благодаря этому, срок службы датчика увеличивается.

Наружный датчик устанавливается на место золотника, он имеет стандартный размер ниппеля, поэтому с монтажом не будет никаких проблем, вы справитесь с этой задачей самостоятельно. Устройство компактное, при соблюдении правил установки оно будет работать в течение 5-7 лет без необходимости ремонта или замены. Показатели передаются на панель управления при помощи специальной антенны.

Ведущие производители предлагают датчики контроля давления в шинах в комплекте из 5 единиц – по одному на каждое колесо, включая запасное. В интернет-магазине вы можете подобрать подходящую модель, проверить совместимость со своей машиной. Для этого воспользуйтесь фильтрами в каталоге, задавая конкретные параметры поиска.

Как работает датчик

Большинство датчиков, предлагаемых ведущими производителями, измеряют показатели давления косвенным способом по специальным формулам. Прибор фиксирует расстояние, преодолеваемое при полном обороте каждого колеса. Значения для каждой из четырех установленных шин должны быть одинаковыми или близкими. Если один или несколько приборов фиксируют отклонения от номинальных заданных параметров, на панель управления приходит соответствующее оповещение. Водитель понимает, что есть проблема, требующая немедленного решения. Таким способом можно постоянно контролировать важные показатели, которые влияют на эксплуатацию транспортного средства.

Датчики измерения давления внутри шин необходимы владельцам автомобилей Порше, предпочитающим агрессивный стиль езды. Они незаменимы для начинающих водителей для обеспечения полной уверенности за рулем. Ощущение контроля ситуации имеет немаловажное значение при езде по городу или за его пределами. Такие удобные приспособления обеспечивают вашу безопасность и спокойствие в дороге. Есть модели, которые передают на панель управления сведения о показателях давления внутри шин, температуре, скорости движения, прочие параметры, которые могут повлиять на управляемость транспортного средства. Экономия топлива – еще одно преимущество постоянного контроля давления в покрышках.

Как купить комплектующие для колес автомобилей Порше

Чтобы оформить заказ, свяжитесь с менеджерами интернет-магазина, согласуйте детали. Они помогут подобрать модель измерительного прибора. Для этого следует предоставить информацию о марке, модели транспортного средства, годе выпуска. Отправка осуществляется транспортными компаниями по Москве, России и странам Таможенного союза. У консультантов магазина вы можете уточнить, где можно установить датчик в вашем городе. Для покупателей из Москвы предоставляются услуги шиномонтажной мастерской по сниженным ценам. На датчики распространяется гарантия 12 месяцев. Все товары проверяются перед отправкой клиенту, высылаются только в заводской упаковке с инструкцией по установке. Оплата возможна любым удобным для покупателя способом. Товары, представленные в каталоге, гарантировано есть в наличии на складе.



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