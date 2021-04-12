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Прогноз тотала в футболе

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Бизнес — 12 Апреля 2021, 10:25

Прогноз футбольного матча – очень интересное занятие, но в то же время очень проблематичное. Человек, который стремится к выигрышу, должен постоянно обновлять свои знания по поводу футбольных команд и в соответствии с этим корректировать свой выбор. Самым популярным видом ставки на спорт является тотал. Многие считают, что эта ставка является точкой отсчета в прогнозе на какой-либо футбольный матч.

Наиболее распространенными являются индивидуальный тотал команд и общий тотал голов.


В каких букмекерских конторах вы можете поставить на тотал

Такую букмекерскую контору найти нетрудно. Их великое множество. А вот найти контору с высоким коэффициентом на эту ставку будет сложнее. Предлагаем вам зарегистрироваться в букмекерской компании BetBoom, Winline, 1xbet и melbet. В них вы найдете то, что ищете. Кроме этого, там есть возможность поставить ставку как офлайн, так и в лайв-режиме.

Как же прогнозировать тотал

Для начала рассчитаем индивидуальный тотал соперников с помощью статистики. Как это сделать? Посмотрите предыдущие матчи команд и сделайте свои выводы. Общий тотал – это сумма индивидуальных тоталов команд. В итоге ваш прогноз будет составлен полностью, если будут учтены некоторые факторы, влияющие на результат.

Погода

Первым фактором являются погодные условия. Ни в одном командом виде спорта не надо обращать внимание на погоду так, как в футболе. Допустим, в хоккее и баскетболе она вообще не учитывается.

Травмы

Это весомый фактор, тем более в том случае, когда ее получает центральный нападающий, на которого опирается чуть ли не вся команда.

Стиль игры обеих команд тоже немаловажный фактор. Например, есть те, которые любят часто обороняться. Как правило, такие команды имеют в нападении человека высокого роста, крепкого телосложения, который хорошо «замыкает» подачи мяча с углового. Средний тотал – от 2.6 до 3.0

Существуют команды, которые играют атакующим стилем. Их тактика заключается в том, что в нападении они ставят двух игроков, один из которых имеет хороший дриблинг, а другой хорошо играет головой. Средние тоталы по сезону у таких команд от 2.15 до 2.6

Ну и, конечно, есть команды, которые соблюдают баланс в нападении и защите. Средний коэффициент тотала – от 2.15 до 2.6.

Физическая подготовка футболистов

Для того чтобы определить, в какой физической форме находятся спортсмены, нужно посмотреть хотя бы 5 предыдущих матчей и сделать соответствующие выводы. Делая ставки на футбол, будь-то тотал или результат матча - никогда не брезгуйте предварительным детальным анализом матча.

Расписание матчей команд

Этот фактор тоже является немаловажным. Допустим, клубы, которые задействованы в двух и более чемпионатах (например, Кубок страны и Лига Европы), пытаются экономить силы перед своими матчами во встречах с более слабыми командами.

История предыдущих встреч и очная ставка

Как бы то ни было, но каким-то образом история предыдущих встреч двух команд имеет влияние на результат матча. Например, есть команды, которые периодически играют между собой в течение десятилетий, и, само собой, нужно учитывать статистику их встреч перед очередным матчем.

Как итог, ставить на какой-либо тотал в футболе не так уж и сложно, как, например, в хоккее или в теннисе. Но здесь необходимо учитывать погодные условия. Футбол – это не очень результативная игра, но плюс в том, что погрешность забитых голов меньше, чем, например, в баскетболе. В плане расписания матчей футбол не такая частая игра, как остальные виды спорта, и вследствие этого прогноз становится проще, потому что объем информации относительно небольшой.



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