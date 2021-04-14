WEB-VDV: создание веб-сайтов

Прибыльность конкретного веб-сайта зависит от степени любви к нему. За ним нужно ухаживать, как-будто он ваш ребенок и постоянно взращивать. Ценится только каждодневный труд. Любая пауза или игнорирование повседневных требований приведет к потере популярности ресурса и целевой аудитории. Нужно постоянно убирать лишнее, добавлять новое, украшать серое и обновлять старое. Студия

предлагает заинтересованным предпринимателям и пользователям качественную разработку веб-сайтов, с учетом их пожеланий и целей.

Профессиональная команда студии прежде всего оговаривает с заказчиком стоимость услуг и сроки. Стоимость среднего чека здесь варьируется в диапазоне 22-35 тыс. руб. Это касается разработки веб-сайтов. А изготавливаются такие ресурсы в течение трех или более дней, в зависимости от сложности работы. Следующим этапом является заключение договора с клиентом, после чего он делает предоплату. Затем происходит полная разработка веб-сайта и с использованием тестовой площадки демонстрация его возможностей клиенту. Когда будет выполнен окончательный расчет, представители студии разворачивают ресурс на выбранном заказчиком хостинге с использованием его доменного адреса.

Предоплата составляет половину суммы, указанной в договорной документации. Выбор внешнего вида и соединение дизайна с функционалом - это задача соответствующих специалистов веб-студии. Соединение дизайна и функционала входит в обязанности программиста. За оформление основных страниц отвечает контент-менеджер, а подключение форм и внесение корректив - это забота верстальщика. WEB-VDV предлагает каждому потенциальному клиенту попробовать новое, не боясь рисковать. Простаивание в бизнесе приносит только убытки и нежелательные процессы.

WEB-VDV гарантирует каждому заказчику идеальный в техническом отношении веб-сайт, который в дальнейшем можно развивать. Кроме этого в веб-студии можно заказать продвижение любых товаров или же услуг. Данная сфера объединяет несколько мероприятий, в том числе контекстную рекламу, SMM-продвижение и привлечение новых клиентов, а также СЕО-продвижение. С высококвалифицированными специалистами студии вы сможете улучшать свой сервис, контролировать рыночные цены и прочувствовать нужды покупателей на сегодняшний день. Работают они всегда честно. Если стоимость услуги не превышает 3000 руб, никакие 3-4 или же 5 тысяч от вас здесь никто не потребует. Каждый клиент чувствует, что в студии все прозрачно и обмана никакого нет. Честность является основным принципом WEB-VDV, поэтому представители компании никогда не путаются в ценам, не завышают их искусственно.