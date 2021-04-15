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Что нужно знать про печать визиток в Москве
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Бизнес — 15 Апреля 2021, 18:08
Сегодня распечатка визитных карточек нужна большому количеству клиентов, поскольку без этого атрибута невозможно обойтись в деловой сфере. Если вы хотите получить полиграфию высокого качества, то о варианте домашнего производства стоит сразу отказаться. Чтобы изготовить продукцию, подчеркивающую статус и имидж владельца, рекомендуется заказать печать визиток в Москве в типографии.
Виды материалов
Когда дизайн-макет изделий готов, можно переходить к этапу подбора бумаги. Самое главное в этом вопросе – показатель плотности. Цвет и фактура – это уже второстепенные критерии привлекательности. Именно жесткость отвечает за то, какое впечатление вы сформируете у вашего оппонента. Мягкие визитки легко гнутся и быстро теряют свой первоначальный вид. Выбор материалов для карточек – разнообразный, все зависит лишь от пожеланий клиента и выделенного бюджета. Что предлагают типографии в Москве:
Пластиковые, деревянные, металлические, кожаные карточки более целесообразны для личного пользования. Как правило, такие материалы предпочитают люди творческих профессий. Подбирая основу, из которой будут изготавливаться изделия, важно учитывать сферу деятельности, принцип работы, характер владельца и др. Но за счет ее оригинального исполнения печатная продукция привлекает внимание. Поэтому к таким решениям приходят при создании корпоративных, деловых визиток. Например, контакты, нанесенные на металлическую поверхность, обязательно запомнятся.
Размеры: технические параметры
В России стандартным признан формат 90х50 мм. Считается, что при резке карточек представленного размера остается минимум отходов. Поэтому для таких визиток печать – более оптимальная по расходам. Меняя программно размеры, стоит обратить внимание на следующие моменты:
Эти условия помогут произвести продукт, который будут соответствовать всем техническим требованиям.
Основные способы печати
Ориентируясь на выделенный бюджет и наличие мелких деталей в дизайне, могут задействоваться несколько основных методов. Офсет – вариант для того, чтобы сделать все по доступной стоимости, но с высоким разрешением. Заметная экономия при использовании такой технологии наблюдается при больших тиражах. Цифровая печать предпочтительна при сжатых сроках и относительно маленьком количестве экземпляров. Высокая скорость достигается за счет того, что не требуется предпечатная подготовка. Главное достоинство – при небольшом заказе распечатка выполняется в считанные минуты, в присутствии клиента.
Шелкография позволяет наносить серебристые и золотые линии, при этом готовые карточки – стойкие к выгоранию. Методика применима для изготовления креативных визиток, которые печатаются на необычных материалах: стекло, пластик, дерево, металл. Допускается внедрять разноплановые эффекты по типу термоподнятие краски, покрытие фактурным лаком и т.д. УФ-технология необходима для нанесения голограмм, скрытых рисунков.
На печать визиток цены складываются из того, какой выбран материал, сложности макета, срочности производства, объема тиража. Обсудить все детали и узнать точную стоимость можно на консультации у менеджера.
Версия для печати
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