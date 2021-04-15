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Что нужно знать про печать визиток в Москве

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Бизнес — 15 Апреля 2021, 18:08

Сегодня распечатка визитных карточек нужна большому количеству клиентов, поскольку без этого атрибута невозможно обойтись в деловой сфере. Если вы хотите получить полиграфию высокого качества, то о варианте домашнего производства стоит сразу отказаться. Чтобы изготовить продукцию, подчеркивающую статус и имидж владельца, рекомендуется заказать печать визиток в Москве в типографии.

Виды материалов

Когда дизайн-макет изделий готов, можно переходить к этапу подбора бумаги. Самое главное в этом вопросе – показатель плотности. Цвет и фактура – это уже второстепенные критерии привлекательности. Именно жесткость отвечает за то, какое впечатление вы сформируете у вашего оппонента. Мягкие визитки легко гнутся и быстро теряют свой первоначальный вид. Выбор материалов для карточек – разнообразный, все зависит лишь от пожеланий клиента и выделенного бюджета. Что предлагают типографии в Москве:

  • Мелованная бумага. Представленное решение – недорого, универсальное, подходит даже для домашней распечатки. Доступные к заказу варианты: чисто белая, цветная, матовая, глянцевая. Плотность может составлять 180-300 г/м2.
  • Фактурная бумага. Для нее характерна рельефная поверхность, которая имитирует различные фактуры: ткани, древесину, кожу. Отдавая предпочтение этой разновидности, не следует использовать в дизайне мелкий шрифт и сплошную заливку, так как при печати буквы попадут в неровности и будут нечитаемыми.
  • Бумага-лен. Текстурный материал, плотность которого в основном выбирают около 260 г/м2. Изначально может быть цветная тонировка льняной основы.
  • Отделка металлик. Поверхность выделяется своим красивым блеском, допускается нанесение градиентов. Полученные карточки выглядят презентабельно и дорого.
  • Touch Cover. Благодаря латексному покрытию продукция – приятная тактильно, схожая с лепестками роз. Ощущения от касаний – необычные. Печать визиток такого формата относится к элитному сегменту.
  • Картон. Готовые изделия – прочные, материал белого цвета подходит для нанесения абсолютно любой цветовой палитры.

Пластиковые, деревянные, металлические, кожаные карточки более целесообразны для личного пользования. Как правило, такие материалы предпочитают люди творческих профессий. Подбирая основу, из которой будут изготавливаться изделия, важно учитывать сферу деятельности, принцип работы, характер владельца и др. Но за счет ее оригинального исполнения печатная продукция привлекает внимание. Поэтому к таким решениям приходят при создании корпоративных, деловых визиток. Например, контакты, нанесенные на металлическую поверхность, обязательно запомнятся.

Размеры: технические параметры

В России стандартным признан формат 90х50 мм. Считается, что при резке карточек представленного размера остается минимум отходов. Поэтому для таких визиток печать – более оптимальная по расходам. Меняя программно размеры, стоит обратить внимание на следующие моменты:

  • Разрешение макета в пикселях. Чтобы сохранилось качество при распечатке, расширение должно составлять 300 px/dpi.
  • Если вы работаете в графическом редакторе по типу Photoshop, рекомендуется воспользоваться опцией расчета пикселей по установленным размерам в см или мм.
  • Оставляйте края. Несмотря на то, какие выбраны размеры для карточек, важно не забывать о припуске для резки. Для этого следует оставить 3-5 мм от краев до визитки.

Эти условия помогут произвести продукт, который будут соответствовать всем техническим требованиям.

Основные способы печати

Ориентируясь на выделенный бюджет и наличие мелких деталей в дизайне, могут задействоваться несколько основных методов. Офсет – вариант для того, чтобы сделать все по доступной стоимости, но с высоким разрешением. Заметная экономия при использовании такой технологии наблюдается при больших тиражах. Цифровая печать предпочтительна при сжатых сроках и относительно маленьком количестве экземпляров. Высокая скорость достигается за счет того, что не требуется предпечатная подготовка. Главное достоинство – при небольшом заказе распечатка выполняется в считанные минуты, в присутствии клиента.

Шелкография позволяет наносить серебристые и золотые линии, при этом готовые карточки – стойкие к выгоранию. Методика применима для изготовления креативных визиток, которые печатаются на необычных материалах: стекло, пластик, дерево, металл. Допускается внедрять разноплановые эффекты по типу термоподнятие краски, покрытие фактурным лаком и т.д. УФ-технология необходима для нанесения голограмм, скрытых рисунков.

На печать визиток цены складываются из того, какой выбран материал, сложности макета, срочности производства, объема тиража. Обсудить все детали и узнать точную стоимость можно на консультации у менеджера.



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