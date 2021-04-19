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Кружки с логотипом

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 19 Апреля 2021, 15:24

В качестве сувенирной продукции в рамках тренингов, семинаров, выставок или же рекламных мероприятий компании распространяют кружки с логотипами. Такие сувенирные кружки, на которых красуются тематические надписи или же рисунки являются отличными подарками для партнеров и коллег. В каталожном списке компании заинтересованные заказчики найдут разнообразные варианты нанесения изображений, надписей и логотипа. Подобные элементы наносятся на белую классическую посуду, имеющую цилиндрическую форму, матовые прозрачные чашки и даже на так называемые хамелеоны, которые под воздействием горячей воды меняют цвет. Логотипы можно нанести и на цветные изделия. Нанесение логотипа на кружки лучше доверить профессионалам!

Как базу копания предлагает однотонные изделия лаконичных форм, имеющие удобные ручки. Это могут быть пластиковые, керамические, стеклянные, фарфоровые, фаянсовые или же металлические кружки. Кроме этого компания принимает заказы и на изготовление оригинальных изделий. Благодаря индивидуальному дизайну, разработанному с учетом пожеланий заказчиков, обыденные предметы превращаются в эксклюзивные модели. Нанося изображения, логотип или фирменную символику, вы получаете корпоративные подарки, которые относятся к категории запоминающейся рекламной продукции. Чтобы реклама работала эффективно, необходимо выбрать оригинальные изображения, а также технологию печати. Нанесенные логотипы не должны выцветать и портиться долго.

Наиболее популярным и востребованным методом нанесения рисунков на керамику считается деколирование. Подобные чашки с логотипами служат долго. Для начала готовится картинка, которая прикладывается на поверхность и перебивается на нее. Затем изделия проходят в специальных печах обжиг. В результате получается прожженная, долговечная и яркая надпись или же картинка. Метод сублимации считается более современным. Такая печать выполняется с использованием суперсовременного сублимационного принтера. В качестве расходного материала они используют специальные чернила. Еще одним эффективным способом нанесения логотипов является лазерная гравировка. Для этого используется лазер, позволяющий наносить на чашечные поверхности стойкие изображения. Благодаря полной автоматизации процесса специалистам практически не приходится вмешиваться. Обходится такая услуга дешевле и позволяет получать долговечные изображения.

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