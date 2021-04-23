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Медицинское страхование для путешествий за границу

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Бизнес — 23 Апреля 2021, 10:35

Чтобы оформить визу и избежать непредвиденные расходы во время заграничных поездок, необходима страховка. Тинькофф предлагает такую страховку для любых видов виз в шенгеновские или же иные страны мира. Оформить страховку желающие смогут безо всяких походов в офис. Выдается мед страховка для выезда за границу в онлайн-режиме. На веб-сайте Тинькофф размещен онлайн-калькулятор, с помощью которого любой желающий сможет заранее рассчитать цену. А расчеты принимаются дистанционно, через интернет. Готовый полис высылается на адрес электронной почты заказчика спустя пару минут. Клиенты могут рассчитывать на круглосуточную помощь.

На выбор медицинского учреждения и врача сотрудникам Тинькофф требуется не более часа. Они постараются, чтобы вы попали в лучшую клинику. От клиента требуется выбор страны поездки, дополнительные риски, страховую сумму, срок действия страховки и тип отдыха. По медицине нет никаких скрытых ограничений, дополнительных лимитов на разные медицинские услуги, в том числе и на стоматологию. Возмещение происходит максимально оперативно. Организация медицинской помощи происходит максимально быстро с возвращением до 500 долларов на расходы такси, а также приобретенные лекарства не позже трех рабочих дней. Полис покрывает все транспортные и медицинские расходы. Подойдет страховка любителям небольших нагрузок, в том числе экскурсий в пещерах, фитнеса, плавания или бега.

Отдельный страховочный пакет Тинькофф разработал для любителей активного отдыха - поездок на мопеде, посещения аттракционов, велосипедных и конных прогулок, горных лыж, сноуборда, джип-сафари или серфинга. Страховку от невыезда или невылета в случаях госпитализации, вызова на судебные разбирательства, призыва на армейскую службу или же отказа от выдачи визы также можно заказать в Тинькофф. Компания компенсирует любые расходы в случае нанесения ущерба или же здоровью третьих лиц. Отдельно можно заказать страховку багажа и документов. Утеря документов и документов, а также задержка более чем на 6-часовой срок связана с непредвиденными расходами, которую возместит полис.

В Тинькофф можно застраховать спортинвентарь, видео- или фототехнику, которая может прийти в негодность по причине противоправных действий со стороны третьих лиц. В случае возникновения страховочных случаев от вас потребуется лишь связаться с сервис-центром Тинькофф. Он должен быть указан в страховочном полисе. После уточнения деталей, оператор найдет врача и обеспечит отправку в выбранное медицинское учреждение гарантийное письмо. Благодаря такому письму, вас примут бесплатно. Если вы нуждаетесь в услугах такси, необходимо сохранить чек для полного возмещения потраченной суммы.

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