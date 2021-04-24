Теннис онлайн

Среди всех видов спорта большой теннис выделяется своей зрелищностью и динамичностью, возбуждая миллионы поклонников. По данной дисциплине проводится 4 турнира Большого шлема в США, Лондоне, Франции и Австралии общий призовой фонд которых составляет десятки миллионов долларов. Например, победителю US Open передается около четырех миллионов долларов. А проигравшему в первом же матче турнирной сетки выдают приблизительно 60 тыс. По этим цифрам можно судить, насколько популярен данный вид спорта среди болельщиков и инвесторов, поддерживающих такие турниры.

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