Продажа билетов на спортивные мероприятия: кейс ХК «Спартак»

В 2020 г. хоккейный клуб Спартак, желающий обновить инфраструктуру, обратился в сервис Qtickets. Раньше клуб использовал стационарную систему для продаж билетов на стадионе. Однако функционала такой системы стало не хватать. Она не позволяла объявлять скидки, работать с промокодами или же реализовывать семейные абонементы. С добавлением облачного сервиса клубу удалось решить ряд проблем, однако спустя несколько лет обнаружилось отсутствие необходимых функций. Доработки требовали месяцы, а это было невыгодно для Антона Лаптева, возглавляющего билетный отдел Спартака.

Именно по его инициативе в прошедшем году существующие системы были заменены билетным онлайн-сервисом Qtickets. После уточнения некоторых деталей

Спартака началась с этой платформы. Сейчас билеты продаются хорошо, однако клуб старается регулярно повышать спрос. С этой целью проводятся мастер-классы и конкурсы для детей, организовывается коллаборация с популярными брендами, в том числе KIXX, BQ, FARШ и др. Подобным образом поддерживается интерес аудитории к хоккейным матчам, а также привлекаются новые болельщики.

Для повышения продаж билетов на хоккейные матчи сервис использует различные маркетинговые инструменты. Анализируется ценообразование, разрабатываются новые стратегии продаж, формируются предложения. Существующая билетная система позволяет представителям сервиса собирать данные о клиентах. Основной задачей, которую преследовал клуб, было рост прибыли от реализации билетов и увеличение показателей посещаемости на хоккейных матчах. Изначально было запланировано внедрение скидок и промокодов, а также предоставить болельщикам возможность приобретения нескольких абонементов при одном заказе. Сервис также позволил покупать билеты на определенные мероприятия без всякой авторизации. У клуба появилась возможность предлагать дополнительные услуги и товары.

Ценообразование в Qtickets динамичное, благодаря чему у зрителей появилась возможность быстрой покупки билетов. Если же владелец абонемента не может посетить матч, он может продать свое место, получая при этом компенсацию. Через сервис возможно подключение детальной аналитики. Система объединяет свыше двадцати функций, легко настраиваемых под любой бизнес. Сервис позволяет работать с аналитикой и клиентской базой. Благодаря ему любой клуб или коллектив сможет легко продавать билеты, увеличивать прибыль и привлекать новых клиентов.