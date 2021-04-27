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Для чего и как правильно необходимо писать продающие тексты

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Бизнес — 27 Апреля 2021, 14:01

Разработка сайтов предполагает написание текстов различного характера. Наиболее значимую роль играют продающие. Они размещаются на посадочных, главных страницах, в карточках товаров, в блогах. Их разработка требует внимательного подхода, красивого и грамотного слога.


Для чего нужны продающие тексты


Контент данного типа необходим для разных целей, определяемых местом их размещения:



  2. На посадочных страницах он нужен для сбора лидов. От грамотности его написания в данном случае будет зависеть эффективность распределения рекламного бюджета. Текст должен состоять из нескольких блоков, постепенно подводящих читателей к цели.
  3. На главной странице продающий контент презентует компанию. В нем отображаются сведения о преимуществах, сферах деятельности.
  4. В карточках товаров продающие тексты описывают конкретные позиции. Здесь уместны характеристики, достоинства продукции.
  5. В блогах публикуется условно продающий контент. В текстах внимание акцентируется на информативной составляющей.

Не все новички эффективно справляются с написанием подобных материалов. Перейдя на сайт https://author24.ru/prodajuschij_tekst/, можно заказать продающие тексты любого характера у специалистов с большим опытом. Заказчику нужно только правильно составить технологическое задание.


Что учитывать при написании продающего контента


Прежде чем приступать к работе, необходимо четко определиться с целями. Важно составить перечень решаемых задач, понять, какие эмоции должен вызывать контент. Ориентироваться нужно на целевую аудиторию. Текст не должен быть пустым и водянистым, бессвязным и бессмысленным. Желательно, чтобы в нем отображались потребности современного общества, подкрепленные фактами.


Основные правила написания любого продающего контента сводятся к:



  2. Последовательности изложения. Не стоит сразу требовать купить товар или заказать услугу. Сначала необходимо озвучить проблему, ее актуальность, затем способ решения, включающий в себя покупку.
  3. Предугадыванию вопросов потребителей. Текст должен максимально точно раскрывать характеристики продукта, о которых захочет узнать покупатель.
  4. Предложению уникальных возможностей. Здесь речь идет о скидках, низких ценах, гарантиях и бонусах.
  5. Отсылке к авторитетности. Контент должен показывать экспертность при помощи указания на награды, достижения, сертификаты.
  6. Призыву к действию. В конце текса нужно ненавязчиво предложить купить товар или заказать услугу.

Продающий контент должен быть визуально привлекательным, легким в восприятии, грамотным.



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