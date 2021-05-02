Аренда Mercedes-Maybach в Москве

Комфортный и безопасный респектабельный автомобиль Mercedes-Maybach не нуждается в представлении. Чинно следует по проспектам Москвы, привлекая к себе восхищенные взгляды автомобилистов и прохожих. Он не может проехать незамеченным. Элегантность и утонченность форм переплетается с исходящей от него уверенностью и надежностью.

Создан для роскоши

Автомобильная промышленность делает акцент на производство авто для поездок по городу: маневренность, небольшие габариты, вместительный багажник. Качественная сборка, долговечность и невысокая стоимость – основные критерии, по которым принимается решение о покупке. Машина уже давно перестала быть роскошью, сейчас это рабочая лошадка, без которой жизнь немыслима.

Мерседес-Майбах – породистый мерин, пышущий мощью и экстравагантностью. Он создан для роскоши и удовольствия. Не многие могут себе позволить покупку этого красавца. Автомобиль премиум класса предназначен для торжественных случаев, незабываемых моментов. Он подстраивается под настроение, поддерживает в сложных ситуациях и радуется вместе с пассажиром, когда все удается.

Его производители не думали о том, как удешевить автомобиль. Вложили в создание шикарного авто все лучшее: начиная от качественных материалов и заканчивая современными опциями, позволяющими создать королевский комфорт и безопасность для пассажира.

Услуга аренды такси Майбах в Москве

Аренда Майбах с водителем – услуга, пользующаяся спросом в Москве и Подмосковью. Престижный автомобиль украсит собой любое торжество и придаст значимость важным встречам. Представительный водитель, виртуозно управляющий автомобилем, в совершенстве владеющий знаниями обо всех особенностях престижного авто, знающий географию столицы и нормы поведения с пассажирами, сделает все возможное, чтобы пассажиры остались довольны поездкой.

Можно взять в аренду Mercedes-Maybach для:

сопровождения на важные переговоры;

участия в торжествах и культурно-массовых мероприятиях;

обслуживание иностранных делегаций, гостей города;

экскурсионных поездок по Москве и пригороду;

трансфера из аэропорта и ЖД вокзала;

поездки в аэропорт или на вокзал;

эффектной прогулки по ночному городу с посещением клубов и вечеринок;

в качестве транспортного средства на время командировки.

Причин для аренды Майбах много, а результат один: максимум комфорта и удовольствия от поездки.

Как арендовать Майбах с водителем

Аренда Майбах с водителем оформляется без проблем. Достаточно оставить заявку на официальном сайте компании, указать время подачи автомобиля, адрес и желаемый срок аренды. Минимальный срок – 3 часа. Можно позвонить по телефону и согласовать аренду с представителем компании.

Если автомобиль арендуется для торжественных мероприятий, то его можно украсить, дополнить аксессуарами. Обо всех дополнительных услугах прописывается при заключении договора.

Перед предоставлением в аренду, автомобиль проходит санобработку, чистку салона, проверку всех систем, в том числе системы безопасности.

Mercedes-Maybach позволит каждому пассажиру ощутить на себе королевскую роскошь, заботу о собственной персоне и защищенность.

Подробнее на https://maybach.rent/