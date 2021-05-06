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Как приобрести натяжные потолки с установкой в Москве?

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Бизнес — 6 Мая 2021, 15:22

Цена натяжного потолка зависит от стоимости материалов и установки. Хотя нередко на сайтах компании можно увидеть дешевые предложения натяжного потолка, взятого из расчета одного квадратного метра полотна. Поэтому, выбирая установщика, стоит искать вариант, где будет указана стоимость натяжной конструкции под ключ.


Как выяснить реальную стоимость натяжного потолка?

Цену с установкой можно узнать несколькими способами:

  • воспользоваться онлайн-калькулятором;
  • выяснить у менеджера компании;
  • вызвать замерщика на дом.

Как правило, калькулятором пользуются при первоначальном выборе — так сказать, чтобы сориентироваться в порядке цен. Более подробную информацию даст консультант компании, а окончательную стоимость натяжного потолка с монтажом заказчик получает перед заключением договора, после работы замерщика.

Как рассчитать цену на калькуляторе

Онлайн-калькулятор позволяет учесть самые необходимые параметры, влияющие на стоимость натяжного по-толка с установкой. К примеру, на сайте www.potolokelite.ru московской компании «Элит Строй» в разделе калькулятор вы можете заложить для расчета такие позиции:

  • тип полотна (матовое, глянцевое или сатиновое);
  • производитель полотна (отечественные марки, китайские или европейские полотна);
  • параметры длины и ширины;
  • размер площади помещения.

На стоимость в немалой степени влияют и другие моменты. К примеру, важно, каким будет освещение — обычной люстрой или с несколькими типами светильников, включая световую ленту, точечные светильники и так далее. Потолочные карнизы, включая невидимые, тоже требуют дополнительных материалов, подготовки специальных ниш и, соответственно, дополнительных расходов.

На стоимость работы будет влиять также наличие и количество обводных элементов для обустройства потолка в районе труб, углов, эркеров и так далее. Вот почему важно для полного понимания фронта работ и затрат на установку натяжного потолка под ключ вызывать профессионального замерщика.

Услуга замера на дому

Многие компании, в том числе и фирма «Элит Строй» делают замер на дому бесплатно. Это приятный бонус для клиента, который не оплачивается даже в случае отказа от заказа.

Замер выгоден клиенту. Он экономит его средства (на стадии подготовки проекта можно выяснить, как сэконо-мить на монтаже и материалах). Кроме того, он позволяет найти максимально подходящий вариант потолка именно для конкретной квартиры — с учетом геометрии пространства, освещенности помещения, высоты и прочих особенностей жилья.

Вызов замерщика в компании «Элит Строй» производится в день обращения. После замера установка производится также в короткие сроки. Обычно это пара дней, если не требуется предварительная подготовка полотна основы (нанесение фотопечати, изготовление полотна с декоративными прорезями и прочие моменты отделки натяжной мембраны).

Как производится установка натяжного потолка

Установка натяжного потолка бывает горячим и холодным способом. Пленочные полотна требуют предварительного разогрева, поэтому при монтаже используется тепловая пушка. Ею полотно нагревается не ниже 60 градусов, становится более податливым и эластичным. Нагретое полотно натягивается на каркас из профилей и фиксируется. После охлаждения пленка разглаживается, натягивается прочно и тонко и становится практически безупречной.

Холодный способ используют при установке тканевых полотен. Ткань не нуждается в нагреве, и потому установку производят простым натягиванием мембраны на профили.

Есть несколько способов крепления полотна в зависимости от типа потолка и материалов. О них подробнее расскажет замерщик или консультанты компании.



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