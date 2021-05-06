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Нужны металлические антресоли на заказ в Москве и области?

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Бизнес — 6 Мая 2021, 15:23


металлические антресоли на заказ

Наличие антресолей повышает эффективность использования складских, производственных, коммерческих и жилых площадей. С помощью этих недорогих конструкций легко обустроить настоящий полуэтаж для размещения дополнительного оборудования или мебели, а также для любых других целей. Технически они представляют собой надстройку над полом на опорах.

При установке необходимо учитывать высоту потолков, она должна быть не менее шести метров. Других ограничений на монтаж нет, возможны любые габариты и размеры.

Требования к антресолям

Они должны быть прочными, то есть выдерживать большие постоянные нагрузки. Они должны быть устойчивыми к вибрации, возникающей из-за работы промышленных механизмов или проезда транспорта. Большое значение имеет пожарная и экологическая безопасность, устойчивость к атмосферным воздействиям и перепадам температур.

Они должны быть надежными, с удобными ограждениями, лестницами и/или пандусами. Люди попадают на полуэтаж по лестницам с поручнями, товары/мебель/оборудование поднимают по пандусам. Ограждения устанавливают по всему периметру, кроме мест примыкания к стене, во избежание случайного падения людей.

Как правило, сам полуэтаж хорошо освещен верхним светом, а вот под ним освещения может быть недостаточно. В таких случаях устанавливают дополнительные светильники для полноценного использования пространства внизу.

Преимущества металлических антресолей

Самыми популярными антресолями являются металлические, которые могут быть балочными и безбалочными. Они имеют высокую прочность и эстетичный внешний вид, металл легко окрасить в любой цвет по шкале RAL. Конструкция визуально является легкой и не перегружает пространство, при этом способна выдержать усиленные нагрузки.

Изделия из металла устойчивы к климатическим воздействиям и солнечному свету, они соответствуют всем требованиям пожарной безопасности. Они не теряют потребительских свойств при низких и высоких температурах, в условиях высокой влажности и загрязненности помещения.

Полуэтажные конструкции любых размеров возводятся под ключ в минимальные сроки. Вначале составляется проект с расчетом прочности, затем изготавливаются отдельные элементы (перекрытия, лестницы и т.п.). На них наносится порошковая окраска и/или защитное антикоррозионное покрытие. Детали доставляются на объект и собираются на болты или сварку.

Источник: https://novostroi21.ru/services/metallicheskie-antresoli/



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