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Компания Сваи-Сервис производитель винтовых свай для фундамента в Москве и области
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Бизнес — 8 Мая 2021, 05:37
Компания «Сваи-Сервис» уже более 10 лет является одним из ведущих производителей винтовых свай для фундамента на российском строительном рынке. Это наиболее надежная, широко доступная, простая в проектировании и внедрении технология фундамента с использованием винтовых свай применима в любой климатической зоне Российской Федерации.
Преимущества сотрудничества с компанией «Сваи-Сервис»
Каждый наш клиент может рассчитывать не только на получение качественных и современных строительных элементов, но и на безупречную логистику, соблюдение условий договора и предоставление солидной гарантии на весь ассортимент винтовых свай. Мы твердо придерживаемся условий договора и отгружаем в срок. Для этого на складе всегда присутствует запас товара, который позволяет обеспечивать быструю отгрузку.
Компания «Сваи-Сервис» работает с физическими и юридическими лицами и готова отгрузить как мелкооптовую партию винтовых свай, так и осуществить вагонную поставку по всей России. Транспортная компания выбирается покупателем, но со своей стороны мы всегда готовы осуществить отгрузку в транспорт заказчика в Москве.
Благодаря собственному производству, цены на винтовые сваи у нас ниже, чем у строительных супермаркетов и на оптовых базах. Гибкая ценовая политика позволяет отпускать большие партии свай дешевле, чем они бы стоили у конкурентов.
Современное производство от «Сваи-Сервис»
За счет использования винтовых свай достигается высокая устойчивость, прочность, надежность фундамента. Продукция компании «Сваи-Сервис» не требует выдержки на строительной площадке и могут быть использованы сразу после разгрузки. В результате сокращается время свайных работ и общее время возведения строения. Покупателю предоставляются все необходимые документы, подтверждающие качество продукции.
Винтовые сваи изготавливаются из материалов высокой прочности, металл покупается только у проверенных и надежных поставщиков. Образцы материала из каждой поставленной партии проверяются на соответствие производственным сертификатам. Проверяется качество внешней поверхности, химический состав и структура материала.
Линии металлопроката, на которых выпускается вся продукция, отвечают всем требованиям ISO, надежны и способны обеспечить бесперебойный выпуск больших партий. Производство винтовых свай контролируется с точки зрения качества начиная от закупки металла, производства, транспортировки и во время испытаний под нагрузкой. Независимый технический контроль качества осуществляется на протяжении всего производственного процесса.
Несущая способность всего ассортимента свай оценивается в каждой партии и подтверждается результатами испытательных нагрузок. Это означает, что после завершения работ по установке в фундаменте находятся элементы проверенного качества и гарантированной несущей способности.
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