08
мая 2021
суббота
 
Главная  /  Бизнес  /  Компания Сваи-Сервис производитель винтовых свай для фундамента в Москве и области

Компания Сваи-Сервис производитель винтовых свай для фундамента в Москве и области

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 8 Мая 2021, 05:37

Компания «Сваи-Сервис» уже более 10 лет является одним из ведущих производителей винтовых свай для фундамента на российском строительном рынке. Это наиболее надежная, широко доступная, простая в проектировании и внедрении технология фундамента с использованием винтовых свай применима в любой климатической зоне Российской Федерации.

Преимущества сотрудничества с компанией «Сваи-Сервис»

Каждый наш клиент может рассчитывать не только на получение качественных и современных строительных элементов, но и на безупречную логистику, соблюдение условий договора и предоставление солидной гарантии на весь ассортимент винтовых свай. Мы твердо придерживаемся условий договора и отгружаем в срок. Для этого на складе всегда присутствует запас товара, который позволяет обеспечивать быструю отгрузку.

Компания «Сваи-Сервис» работает с физическими и юридическими лицами и готова отгрузить как мелкооптовую партию винтовых свай, так и осуществить вагонную поставку по всей России. Транспортная компания выбирается покупателем, но со своей стороны мы всегда готовы осуществить отгрузку в транспорт заказчика в Москве.

Благодаря собственному производству, цены на винтовые сваи у нас ниже, чем у строительных супермаркетов и на оптовых базах. Гибкая ценовая политика позволяет отпускать большие партии свай дешевле, чем они бы стоили у конкурентов.

Современное производство от «Сваи-Сервис»

За счет использования винтовых свай достигается высокая устойчивость, прочность, надежность фундамента. Продукция компании «Сваи-Сервис» не требует выдержки на строительной площадке и могут быть использованы сразу после разгрузки. В результате сокращается время свайных работ и общее время возведения строения. Покупателю предоставляются все необходимые документы, подтверждающие качество продукции.

Винтовые сваи изготавливаются из материалов высокой прочности, металл покупается только у проверенных и надежных поставщиков. Образцы материала из каждой поставленной партии проверяются на соответствие производственным сертификатам. Проверяется качество внешней поверхности, химический состав и структура материала.

Линии металлопроката, на которых выпускается вся продукция, отвечают всем требованиям ISO, надежны и способны обеспечить бесперебойный выпуск больших партий. Производство винтовых свай контролируется с точки зрения качества начиная от закупки металла, производства, транспортировки и во время испытаний под нагрузкой. Независимый технический контроль качества осуществляется на протяжении всего производственного процесса.

Несущая способность всего ассортимента свай оценивается в каждой партии и подтверждается результатами испытательных нагрузок. Это означает, что после завершения работ по установке в фундаменте находятся элементы проверенного качества и гарантированной несущей способности.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +7 +9
утром +7 +9 днем +8 +10
Котировки
USD ЦБ РФ 74,1373 -0.4397
EUR ЦБ РФ 89,5060 -0.1728

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.