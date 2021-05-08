О компании СК-Бобер

Иногда кажется, что бани давно остались в прошлом, но люди, владеющие частными домами, нередко хотят поставить срубы для бань в деревнях или даже небольших городах. Эту услугу можно назвать востребованной, но предоставляет ее не так много компаний. СК-Бобер, например, - одна из таких организаций, но занимается она не только созданием срубов, но также и возведением полноценных жилых домов.

В СК-Бобер Вы можете заказать проект дома из профилированного бруса, дачный домик, каркасно-щитовой дом, жилье для постоянного проживания и даже коттедж. Каталог также включает и несколько популярных проектов бань – брусовых, под усадку, каркасных и даже мобильных.

Основан СК-Бобер был в 2004 году в Новгороде, а работает он на большой территории России. К тому же, компания также занимается транспортировкой готовых стройматериалов, которые сама же и производит. В каталоге материалов для строительства Вы найдете профилированный брус, шпунтованную доску, обрезной пиломатериал и другие стройматериалы. Даже окна, двери и элементы лестниц можно отыскать на сайте СК-Бобер!

Преимущества

Почему же стоит обратиться в СК-Бобер? Здесь Вы можете рассчитывать на то, что получите готовый проект под ключ. Это значит, что Вам не придется ни о чем заботиться – полная смета уже будет составлена, и Вы сразу будете знать, сколько денег потратите и что получите в итоге.

Срубы для бань строятся из оцилиндрованного бревна – это не секрет. Но важно, как производитель стройматериала подходит к его созданию. СК-Бобер заготавливает древесину в лесах Костромской области, а затем везет бревна в Новгородскую область. Там расположены склады для хранения и оборудование для обработки древесины. Готовые деревянные материалы уже используются при возведении зданий.

СК-Бобер – это компания, которая старается идти навстречу клиенту во всех его пожеланиях. На сайте вы найдете множество вариантов исполнения нужного Вам здания, но бывает и так, что ни один из них не нравится. СК-Бобер готов выслушать ваши пожелания и построить дом Вашей мечты, учитывая их при возведении постройки. Опасаетесь, что при этом Вы выйдете за рамки бюджета? Чтобы этого не произошло, можно посмотреть, сколько денег потребуется на Ваш проект, обратившись к онлайн-калькулятору или поговорив с консультантом компании.

Еще одно достоинство компании – это привлекательные цены на услуги. Во-первых, СК-Бобер не стремится «навариться» на Вас, поэтому предлагает честные цены. Во-вторых, возводить дом бригада будет из собственных стройматериалов, которые обойдутся дешевле покупки у другого производителя. Как видите, выгода очевидна!