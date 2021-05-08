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Мебель от Роникон

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 8 Мая 2021, 06:00

Каждый домовладелец мечтает о создании красивой и уютной атмосферы в своем жилище, чтобы каждый член семьи чувствовал себя удобно и комфортно. А без качественной мебели, которая будет подобрана по вашим предпочтениям и вкусу, органично дополняя интерьер и эстетику помещения. Выбор мебельных изделий для квартиры или частного особняка - задача непростая, особенно когда пространство ограничено. К качеству, стилю оформления и размерам каждый покупатель имеет свои требования. Поэтому лучше всего обратиться в Роникон, где представлен огромный выбор таких изделий по наиболее доступной стоимости. В этом интернет-магазине вы найдете недорогую мебель, которая производится на заказ или же по заранее приготовленным эскизам. Сборка изделий происходит на собственном предприятии продавца.

Разработкой и созданием корпусной мебели фабрика Роникон занимается более пятнадцати лет. Все изделия производятся в соответствии с нормами ГОСТ. Поэтому продукция фабрики признана не только в нашей стране, но и соответствует сертификационным стандартам Евросоюза. Сертификат качества выдан итальянской лабораторией CATAS. В каталоге интернет-магазина вы найдете мебельные изделия разной конструкции, собранной из высококачественных материалов с использованием разнообразных стилистических или же цветовых решений. Покупателям предоставляется огромный выбор спальных гарнитуров, мебели для гостиных, гардеробных или прихожих, шкафов-купе, шкафов для балконов, угловых шкафов, комплектов для детских, встроенных и угловых шкафов, библиотек и стеллажей.

Интернет-магазин Роникон предлагает заинтересованным домовладельцам готовые комплекты мебели серийного производства, стеллажи и шкафы разной конструкции. Кроме этого продавец принимает заказы на изготовление нужных мебельных изделий. Чтобы выполнить индивидуальный заказ любой клиент может абсолютно бесплатно воспользоваться услугами замерщика, создать собственные эскизы уникальной мебели или же обратиться за помощью к дизайнеру интернет-магазина. Каждое изделие проходит обязательную сертификацию, а клиенты получают трехлетнюю гарантию на товарные позиции, представленные в каталоге и двухлетнюю гарантию на заказные изделия. Любой покупатель сможет также воспользоваться беспроцентной рассрочкой и выгодной системой скидок. Кроме этого онлайн-магазин регулярно проводит распродажи и акции.

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