Gambling Craft: отличная партнерская программа для топовых онлайн заведений

Казино онлайн, такие как Плей Фортуна, Booi Casino, выбрали для сотрудничества отличную платформу, позволяющую монетизировать трафик в играх. Название данной платформы - Gambling Craft. Она обеспечивает неплохой доход с одного пользователя. Портал обладает удобным интерфейсом, действует как на английском языке, так на русском.

Выгода сотрудничества с Гемблинг Крафт

Платформа отличается стабильностью дохода и минимальным оттоком гемблеров. Чтобы сотрудничать с Gambling Craft, необходимо иметь трафик любого уровня и изучить рейтинг онлайн казино, сделав выбор оптимального для себя варианта.

После выбора подходящей и комфортной системы работы в ТОП 10 казино, доступен неплохой заработок:

Revenue Share. Тут действует максимальный процент в размере 50 единиц. Система предлагает долгосрочные оплаты. Здесь процент зависит от суммы изначальных депозитов пользователей, а не от их количества. Официальный портал обеспечивает клиентам отличную формулу, позволяющую вычислить итоговые доходы;

комиссионная СПА модель. Она предлагает заработок до 450$ с каждого пользователя. Эта программа применяется исключительно по индивидуальной договоренности;

Hybrid. В данной системе сочетаются условия комиссионной модели и Revenue Share. Здесь учтена фиксированная оплата. За каждого клиента заведения выдается выплата и процент от прибыли казино за период активного пользования.

У платформы Гемблинг Крафт имеются такие достоинства:

одобряется долгосрочное сотрудничество. Данным клиентам обеспечиваются дополнительные финансовые выгоды;

каждый пользователь в программе прочно закрепляется;

программой обеспечена безопасная деятельность;

заведение дает возможность в каждом периоде по-новому начинать работу. Если даже доход остался в минусе, можно без проблем все возобновить.

Начисление средств в Гемблинг Крафт

Деньги можно переводить на электронные кошельки Киви, Вебмани, Кредит карт, Скрилл. Действует и банковский перевод. Зачисление средств осуществляется 2 раза в месяц, что достаточно выгодно и комфортно - можно выводить и вводить средства различными методами и способами, а также оперативно решать любые вопросы с техподдержкой

Если не забывать про анализ и изучить рейтинг рублевых казино, посмотреть обзоры казино, можно всегда оставаться в курсе дел. Пользователи Gambling Craft убедились, что тут постоянно открыта возможность заработка средств.