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Gambling Craft: отличная партнерская программа для топовых онлайн заведений

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Бизнес — 11 Мая 2021, 17:51

Казино онлайн, такие как Плей Фортуна, Booi Casino, выбрали для сотрудничества отличную платформу, позволяющую монетизировать трафик в играх. Название данной платформы - Gambling Craft. Она обеспечивает неплохой доход с одного пользователя. Портал обладает удобным интерфейсом, действует как на английском языке, так на русском.                            

Выгода сотрудничества с Гемблинг Крафт                              

Платформа отличается стабильностью дохода и минимальным оттоком гемблеров. Чтобы сотрудничать с Gambling Craft, необходимо иметь трафик любого уровня и изучить рейтинг онлайн казино, сделав выбор оптимального для себя варианта.                          

После выбора подходящей и комфортной системы работы в ТОП 10 казино, доступен неплохой заработок:                                                

  • Revenue Share. Тут действует максимальный процент в размере 50 единиц. Система предлагает долгосрочные оплаты. Здесь процент зависит от суммы изначальных депозитов пользователей, а не от их количества. Официальный портал обеспечивает клиентам отличную формулу, позволяющую вычислить итоговые доходы;                        
  • комиссионная СПА модель. Она предлагает заработок до 450$ с каждого пользователя. Эта программа применяется исключительно по индивидуальной договоренности;                                          
  • Hybrid. В данной системе сочетаются условия комиссионной модели и Revenue Share. Здесь учтена фиксированная оплата. За каждого клиента заведения выдается выплата и процент от прибыли казино за период активного пользования.                            

У платформы Гемблинг Крафт имеются такие достоинства:                            

  • одобряется долгосрочное сотрудничество. Данным клиентам обеспечиваются дополнительные финансовые выгоды;                              
  • каждый пользователь в программе прочно закрепляется;                               
  • программой обеспечена безопасная деятельность;                           
  • заведение дает возможность в каждом периоде по-новому начинать работу. Если даже доход остался в минусе, можно без проблем все возобновить.                         

Начисление средств в Гемблинг Крафт                           

Деньги можно переводить на электронные кошельки Киви, Вебмани, Кредит карт, Скрилл. Действует и банковский перевод. Зачисление средств осуществляется 2 раза в месяц, что достаточно выгодно и комфортно - можно выводить и вводить средства различными методами и способами, а также оперативно решать любые вопросы с техподдержкой                     

Если не забывать про анализ и изучить рейтинг рублевых казино, посмотреть обзоры казино, можно всегда оставаться в курсе дел. Пользователи Gambling Craft убедились, что тут постоянно открыта возможность заработка средств.          



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