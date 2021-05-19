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Кирилл Бледный и группа «Пошлая Молли»

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Бизнес — 19 Мая 2021, 15:54

Кирилл Бледный – один из самых популярных украинских музыкантов нового поколения. Он получил известность в качестве основателя и солиста группы «Пошлая Молли», исполняющей музыку в жанре поп-панк.

Трек Пошлая Молли все хотят меня поцеловать сразу же стал хитом, как и многие другие композиции этого исполнителя. В чем секрет популярности этой группы и что известно о ее солисте?

Биография Кирилла Бледного

31 марта 1997 года на свет появился Кирилл Тимошенко, который позже взял для себя псевдоним Бледный. Его родной населенный пункт – маленький город Змиев в Харьковской области. Помимо него, в семье родилась девочка Дарья, которая также стала известной: в настоящее время она работает моделью в США. В своем интервью музыкант говорил, что родной город казался ему маленьким и скучным, хотя в нем были и плюсы – например, душевная теплота жителей.


Еще в средней школе Кирилл начал увлекаться музыкой. Его кумиром, оказавшим на него сильнейшее влияние, был солист группы Nirvana Курт Кобейн. Увлекаясь музыкой этой группы, Кирилл самостоятельно научился играть на гитаре. В 13 лет будущий музыкант непродолжительное время увлекался музыкой в жанре хип-хоп и пробовал записывать свои первые треки этого жанра вместе с друзьями. Позднее он охарактеризовал эту музыку, как «типичную детскую». К 14 годам мальчик окончательно понял, что хочет создать свою рок-группу.

Псевдоним «Бледный» Кирилл получил примерно в то же самое время. Сам он объясняет историю этого имени своим негативным опытом от курения марихуаны: однажды после употребления он ощутил себя плохо, на сленге – «словил бледного».

Группа «Пошлая Молли»

Учась в старших классах школы, Кирилл основал группу «Пошлая Молли». По словам музыканта, название группы происходит от собирательного образа типичной современной молодой девушки, которая увлекается каким-либо музыкальным коллективом.

В первые годы существования группы Кирилл писал тексты и музыку для нее самостоятельно. Впоследствии в состав группы вошли и другие участники: бас-гитарист Дмитрий Гончаренко, гитарист Андрей Густей и ударник Павел Холодянский.

Первый сингл коллектива «Любимая песня твоей сестры», вышедший в 2016 году, сразу же привлек внимание слушателей. Тогда же состоялся первый концерт музыкального коллектива. Настоящий успех к группе пришел в 2017 году, после выхода дебютного альбома с провокационным названием «8 способов как бросить дрочить». Скандальный образ группы и неоднозначные тексты сочетались с интересной музыкой: композиции представляли собой сочетание нескольких жанров, таких как электронная музыка, хип-хоп и поп-панк. Именно это необычное сочетание привлекло внимание слушателей.

В песнях группы «Пошлая Молли» высмеиваются многие проблемы и особенности современной молодежи:

  • Странная мода, необычный внешний вид;
  • распущенное поведение;
  • увлечение психотропными веществами.

Песни музыкантов начали активно распространяться в социальных сетях, набирать прослушивания. Вскоре у группы появилось большое количество поклонников.

Росту популярности группы способствовал и скандал солиста с музыкантом Кириллом Лермонтовым. Последний был достаточно известен в мире музыки и предложил малоизвестной на тот момент «Пошлой Молли» коллаборацию. Но Кирилл Бледный отказался от бесплатного сотрудничества. Эффект возмущения от поведения солиста «ноунейм-группы» также привлек значительное внимание слушателей к творчеству коллектива.

На данный момент «Пошлая Молли» активно гастролирует по России и странам СНГ, выпускает новые треки и снимает видеоклипы.



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