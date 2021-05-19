среда
|
Кирилл Бледный и группа «Пошлая Молли»
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 19 Мая 2021, 15:54
Кирилл Бледный – один из самых популярных украинских музыкантов нового поколения. Он получил известность в качестве основателя и солиста группы «Пошлая Молли», исполняющей музыку в жанре поп-панк.
Трек Пошлая Молли все хотят меня поцеловать сразу же стал хитом, как и многие другие композиции этого исполнителя. В чем секрет популярности этой группы и что известно о ее солисте?
Биография Кирилла Бледного
31 марта 1997 года на свет появился Кирилл Тимошенко, который позже взял для себя псевдоним Бледный. Его родной населенный пункт – маленький город Змиев в Харьковской области. Помимо него, в семье родилась девочка Дарья, которая также стала известной: в настоящее время она работает моделью в США. В своем интервью музыкант говорил, что родной город казался ему маленьким и скучным, хотя в нем были и плюсы – например, душевная теплота жителей.
Еще в средней школе Кирилл начал увлекаться музыкой. Его кумиром, оказавшим на него сильнейшее влияние, был солист группы Nirvana Курт Кобейн. Увлекаясь музыкой этой группы, Кирилл самостоятельно научился играть на гитаре. В 13 лет будущий музыкант непродолжительное время увлекался музыкой в жанре хип-хоп и пробовал записывать свои первые треки этого жанра вместе с друзьями. Позднее он охарактеризовал эту музыку, как «типичную детскую». К 14 годам мальчик окончательно понял, что хочет создать свою рок-группу.
Псевдоним «Бледный» Кирилл получил примерно в то же самое время. Сам он объясняет историю этого имени своим негативным опытом от курения марихуаны: однажды после употребления он ощутил себя плохо, на сленге – «словил бледного».
Группа «Пошлая Молли»
Учась в старших классах школы, Кирилл основал группу «Пошлая Молли». По словам музыканта, название группы происходит от собирательного образа типичной современной молодой девушки, которая увлекается каким-либо музыкальным коллективом.
В первые годы существования группы Кирилл писал тексты и музыку для нее самостоятельно. Впоследствии в состав группы вошли и другие участники: бас-гитарист Дмитрий Гончаренко, гитарист Андрей Густей и ударник Павел Холодянский.
Первый сингл коллектива «Любимая песня твоей сестры», вышедший в 2016 году, сразу же привлек внимание слушателей. Тогда же состоялся первый концерт музыкального коллектива. Настоящий успех к группе пришел в 2017 году, после выхода дебютного альбома с провокационным названием «8 способов как бросить дрочить». Скандальный образ группы и неоднозначные тексты сочетались с интересной музыкой: композиции представляли собой сочетание нескольких жанров, таких как электронная музыка, хип-хоп и поп-панк. Именно это необычное сочетание привлекло внимание слушателей.
В песнях группы «Пошлая Молли» высмеиваются многие проблемы и особенности современной молодежи:
Песни музыкантов начали активно распространяться в социальных сетях, набирать прослушивания. Вскоре у группы появилось большое количество поклонников.
Росту популярности группы способствовал и скандал солиста с музыкантом Кириллом Лермонтовым. Последний был достаточно известен в мире музыки и предложил малоизвестной на тот момент «Пошлой Молли» коллаборацию. Но Кирилл Бледный отказался от бесплатного сотрудничества. Эффект возмущения от поведения солиста «ноунейм-группы» также привлек значительное внимание слушателей к творчеству коллектива.
На данный момент «Пошлая Молли» активно гастролирует по России и странам СНГ, выпускает новые треки и снимает видеоклипы.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +23 +25
вечером +17 +19 ночью +14 +16
Котировки
Партнеры