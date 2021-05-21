Воздушные шары от Happyballoon

Невозможно себе представить празднество и торжество без красочных, разноцветных воздушных шаров. Они являются обязательным атрибутом на свадьбах, днях рождения, корпоративных вечерах или на мероприятиях развлекательного характера. Используют шары и для оформления подарков, интерьеров и т. д. Компания Happyballoon предлагает организаторам таких мероприятий огромный выбор разноцветных шаров, осуществляя доставку по всей Москве. Доставляются они персонажем любимого для детей мультфильма или настоящим супергероем, хорошо знакомым каждому человеку.

Happyballoon поможет в создании самого стильного дизайна и здесь вы получите воздушные шарики. Для сотрудников этой компании шары - это не развлечение, а призвание. Даже звезды мирового масштаба не обходятся без воздушных шаров, устраивая юбилеи или вечеринки. Более половины сотрудников курьерской службы Happyballoon - бывшие бойцы спецназа. Благодаря этому швейцарская точность сочетается с русским характером, а с их помощью вы сумеете устроить настоящий бразильский карнавал. Кроме этого в Happyballoon любой желающий сможет заказать уникальный макет с поздравлением или логотипом компании, которые печатаются на шарах. Здесь создаются оригинальные дизайнерские композиции с использованием светящихся сфер.

Доставка по столице осуществляется в круглосуточном режиме и обойдется заказчикам не более 500 руб. В процессе надувания шаров специалисты компании используют специальные насадки, разбавляющие гелий воздухом. Благодаря этому латексные шарики могут летать не менее пяти дней. Кроме этого Happyballoon предлагает изготовление фигур из фольги, парящие в воздухе минимум две недели. Воздушные шары можно заказать в качестве подарка не только женщине, но и мужчине. Для последних лучше всего ограничиться скромной цветовой палитрой - серебро/черный или черный/золото. Компания предлагает заказчикам различные варианты, подходящие под данные параметры, которые отобраны опытным путем. happyballoon.ru не занимается оптовыми поставками воздушных шариков. Доставляются они только в розницу на дни рождения или любые другие праздники в лучшем виде.