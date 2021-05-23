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Платформа ПИК.ПРО

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Бизнес — 23 Мая 2021, 12:48

Проект ПИК.ПРО был разработан одним из крупнейших девелоперов России и Европы - ПИК. Так называется IT-компания, разработавшая и запустившая интернет-платформу, соединяющая девелоперов с исполнителями напрямую, без участия всяких посредников. Мастера, зарегистрированные в данной системе трудятся на стройках без участия прорабов. Задания они получают через мобильную аппликацию. Контроль качества выполненной ими работы выполняется квалифицированными инженерами. Поэтому ПИК.ПРО называют революционной платформой для мастеров-отделочников.

Ежедневно через платформу работает 4500 мастеров. А каждый день алгоритм сервиса выдает до трех тысяч заданий. К платформе сегодня подключено более двадцати проектов. Мастера, работающие через ПИК получают высокий заработок, стабильный доход и легальные выплаты. Задания приходят через мобильную аппликацию прямо мастерам, которые могут работать посредством договора подряда как ИП или же самозанятые на любом объекте системообразующего предприятия девелопера ПИК. Уровень заработка специалистов зависит от выполнения поставленных задач и заданий. Конкретными суммами зарплата не ограничена. Следовательно, если вы выполняете много заданий, соответственно будет расти и зарплата.

Свои услуги платформа предлагает и руководителям строек, которые получают высокий заработок, точный контроль и низкую стоимость. Девелопер очень нуждается в лучших управленцах строительного сектора. Каждый лицензированный подрядчик ПИК.ПРО управляет процессом отделки. Они в реальном времени наблюдают за скоростью работы и качеством отделки каждого мастера. Благодаря отсутствию лишних посредников, значительно снижается себестоимость. Качество отделки повышается за счет оцифровки каждого здания и системным проверкам. ИТ-компания гарантирует управленцам крупные постоянные заказы от девелопера, предоставляя услуги квалифицированных мастеров.

ПИК.ПРО предоставляет обществу большие блага, в том числе оперативную отделку, благодаря которой вы сможете наслаждаться новым качеством жизни. Работы, выполненные мастерами ПИК.ПРО проверяются инженерами контроля качества. Последние сверяют каждое выполняемое ими задание с точнейшими критериями платформы. Благодаря этому достигается стабильной высокое качество отделки. А квартиры сдаются без каких-либо замечаний. Целью создателей платформы является превратить массовое жилье в стране по-настоящему комфортной площадью. Мастера, желающие обратиться в компанию, могут воспользоваться онлайн-калькулятором расчета предполагаемой зарплаты. Для этого в специальной форме нужно указать профессию, выбрать рабочие дни и указать уровень навыка. Алгоритм автоматически рассчитает ваш будущий заработок и вынесет цифру на экран.

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