Печать на футболках - виды технологий

В современной моде печать на футболках уже превратилась почти в отдельную область моды. В наши дни множество фабрик и компаний занимаются производством футболок для самых разных брендов: и большая часть этих изделий отличается нанесением необычных дизайнов и логотипов.

К технологиям, которые позволяют нанести изображение на любое трикотажное изделие и печатать любые логотипы как на готовых вариантах, так и крой, и трикотаж, можно отнести:

Прямая печать.

Наиболее удобный способ, который позволяет получить ограниченное число готовых изделий. При таком методе краска сразу впитывается в ткань - чем-то сродни принтеру. Ткань кладут на особый подвижный стол - и происходит печать.

К преимуществам этой методики относят:

Оперативность и простоту исполнения. В среднем одна футболка подобным методом обрабатывается около 20 минут - этого времени хватает для полной просушки, и изделие готов к применению.

Возможность самых разнообразных вариантов изображения - основное требование к нему это достойное качество исходника.

Приемлемый бюджет (если говорить об ограниченном тираже): к примеру, печать формата А4 обойдется до 550 рублей.

Стоит учесть, что при больших тиражах подобный метод будет не рентабельным из-за количества изделий. А также необходимо понимать, что рисунок, нанесенный таким методом, все-таки является недостаточно стойким.

Шелкотрафаретная печать

Это самый оптимальный метод передачи рисунка, способный справиться с большими объемами заказов (более 20 штук). И стоимость каждого экземпляра уменьшается с каждой сотней.

Но нужно учитывать, что такой заказ не будет выполнен быстро - ведь эта методика связана с изготовлением особых трафаретов под выбранный рисунок: в данном случае он разбивается на цвета и каждый оттенок наносится при помощи трафарета поочередно, запечатываясь в волокна ткани горячим прессом. Единственный момент - минимальный заказ печати этим методом составляет не менее 3 тысяч рублей.

Сублимационная печать.

Обычно такую методику применяют на синтетике - но лишь в том случае, если ткань устойчива к температурным показателям. Такая печать осуществляется в несколько этапов: все начинается с распечатки изображения на бумаге, сублимирующей краски. После этого изделие и рисунок помещаются под горячий пресс - и происходит процесс печати. Это связано с химической реакцией состава красок - под воздействием температуры вещество впитывается в ткань.

К преимуществам такого метода можно отнести:

Возможность работы с изображениями любого уровня сложности.

Стойкость нанесенного изображения, поскольку краска проникает на молекулярном уровне.

Цена и качество отлично сочетаются с высоким уровнем оперативности.

Но стоит понимать, что такой метод печати не сработает на темной ткани - это связано с тем, что сублимационные краски отображаются исключительно на белой ткани. Причем не любая ткань может быть использована в этом случае - некачественный материал может просто расплавиться.

Синтетические футболки достаточно часто применяются для спортивной формы - и сегодня для печати сублимационными красками даже шьют особые модели формы, где предусмотрен особый слой для проведения манипуляций с печатью. Такой метод позволяет быстро выполнить яркий и насыщенный рисунок, причем достаточно оперативно. И такой метод с легкостью справиться также с большими объемами заказов.

Каждый из методов печати на футболке имеет свои достоинства и свои особенности, поэтому, выбирая для себя предпочтение, необходимо принимать во внимание тираж, макет и состав исходного изделия. И в этом случае лучше довериться специалистам.