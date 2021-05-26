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Как сохранить эффективность контекстной рекламы во время карантина

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Бизнес — 26 Мая 2021, 17:02


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Специалисты по настройке контекстной рекламы сегодня особенно востребованы. Если результаты SEO-продвижения придется ждать пару месяцев, то контекстная реклама действует уже с первого дня ее запуска. На бирже фриланса Freelancehunt вы найдете лучших специалистов по продвижению. Здесь огромное количество предложений для исполнителей и заказчиков. Правила игры на онлайн-рынке давно уже не те, что были до введения карантина. В сложившейся ситуации спрос на товары и услуги изменился кардинально. Эксперты рекомендуют проверить, проанализировать рекламные кампании, которые стартовали до начала пандемии. Скорее всего, многим из них придется обновить, изменить ориентацию и направление. Как оптимизировать кампанию, чтобы не потерять клиентскую базу и сохранить прибыль? 

Проблемы контекстной рекламы в период карантина

После введения режима самоизоляции аудитория наружной рекламы сократилась на 35%. Некоторые компании совсем отказались от размещения объявлений, чтобы оптимизировать затраты. Отдельные сегменты рынка — онлайн-кинотеатры, медицина, новостные сайты — наоборот, увеличили свою аудиторию. После снятия режима трафик пришел в норму, но быстрый его рост пока не намечается. Отключать рекламу в Яндекс и Гугл на период действия карантина — тоже не лучшее решение. Важно компенсировать спад и сократить потери аудитории. Куда важнее найти новых клиентов. 

Как проверить эффективность контекстной рекламы

Оценка эффективности нужна, чтобы понять, в правильном ли направлении движется компания, и проанализировать расходы на кампанию. Без аналитики вы рискуете потерять много денег, а взамен не получить ничего. Оценивая эффективность, можно лучше понять интересы и потребности целевой аудитории. Существует ряд метрик поведения пользователя. Они показывают эффективность, релевантность трафика.

Ключевые показатели эффективности: 

  • клики — это количество клиентов, которые кликнули по баннеру, чтобы перейти на сайт;
  • показы — сколько раз показывали ваше объявление, ролик;
  • посещения — количество сеансов, во время которых пользователи взаимодействуют с сайтом;
  • средняя продолжительность сеанса — время, которое человек проводит на странице;
  • страницы за час — количество страниц, просматриваемых за 1 час;
  • показатель отказов — процент посещений, во время которых гость покинул ресурс, бездействуя в течение 15 секунд.

Существует 4 базовых KPI:

  1. Показатель кликабельности, позволяющий оценить эффективность публикаций, которые приносят больше всего клиентов.
  2. Стоимость подтвержденного заказа пользователя на сайте — цена одного целевого действия.
  3. Цена за лид — стоимость одного лида — пользователя, который совершил действие.
  4. Прибыльность инвестиций — если показатель больше 100%, вложения прибыльные. 

Как сохранить эффективность в период карантина

Чтобы сохранить и удержать эффективность рекламы, а также стимулировать продажи, используйте креатив и новые идеи:

 

  • проработка новых УТП — не упоминайте коронавирус или карантин напрямую, используйте легкий юмор, отвлеките аудиторию от паники;
  • делайте акцент в объявлениях на бесконтактной или безопасной доставке;
  • бесплатная доставка — то, что заинтересует клиента, большое количество компаний пошли на этот шаг;
  • указывайте только актуальную цену в объявлении и способ доставки, следите, чтобы товар был в наличии;
  • маска или антисептик в подарок станут проявлением заботы о клиентах, об этом также стоит сообщить в рекламе;
  • подумайте, какие ваши товары или сервис могут быть полезны клиентам на карантине, и усиливайте их, используя платные каналы рекламы;
  • Shopping и Smart Shopping — то, что обязательно нужно оставить;
  • даже в условиях жесткой экономии не убирайте брендовый трафик;
  • запускайте только новые и самые актуальные УТП.

Сколько продлится карантин и пандемия, не известно никому. Поэтому останавливать контекстную рекламу на время карантина — прямой путь к потере клиентов. Пока экономика восстанавливается, используйте новые подходы, даже если действовать приходится в условиях неопределенности.

 



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