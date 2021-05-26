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Как сохранить эффективность контекстной рекламы во время карантина
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Бизнес — 26 Мая 2021, 17:02
Специалисты по настройке контекстной рекламы сегодня особенно востребованы. Если результаты SEO-продвижения придется ждать пару месяцев, то контекстная реклама действует уже с первого дня ее запуска. На бирже фриланса Freelancehunt вы найдете лучших специалистов по продвижению. Здесь огромное количество предложений для исполнителей и заказчиков. Правила игры на онлайн-рынке давно уже не те, что были до введения карантина. В сложившейся ситуации спрос на товары и услуги изменился кардинально. Эксперты рекомендуют проверить, проанализировать рекламные кампании, которые стартовали до начала пандемии. Скорее всего, многим из них придется обновить, изменить ориентацию и направление. Как оптимизировать кампанию, чтобы не потерять клиентскую базу и сохранить прибыль?
Проблемы контекстной рекламы в период карантина
После введения режима самоизоляции аудитория наружной рекламы сократилась на 35%. Некоторые компании совсем отказались от размещения объявлений, чтобы оптимизировать затраты. Отдельные сегменты рынка — онлайн-кинотеатры, медицина, новостные сайты — наоборот, увеличили свою аудиторию. После снятия режима трафик пришел в норму, но быстрый его рост пока не намечается. Отключать рекламу в Яндекс и Гугл на период действия карантина — тоже не лучшее решение. Важно компенсировать спад и сократить потери аудитории. Куда важнее найти новых клиентов.
Как проверить эффективность контекстной рекламы
Оценка эффективности нужна, чтобы понять, в правильном ли направлении движется компания, и проанализировать расходы на кампанию. Без аналитики вы рискуете потерять много денег, а взамен не получить ничего. Оценивая эффективность, можно лучше понять интересы и потребности целевой аудитории. Существует ряд метрик поведения пользователя. Они показывают эффективность, релевантность трафика.
Ключевые показатели эффективности:
Существует 4 базовых KPI:
Как сохранить эффективность в период карантина
Чтобы сохранить и удержать эффективность рекламы, а также стимулировать продажи, используйте креатив и новые идеи:
Сколько продлится карантин и пандемия, не известно никому. Поэтому останавливать контекстную рекламу на время карантина — прямой путь к потере клиентов. Пока экономика восстанавливается, используйте новые подходы, даже если действовать приходится в условиях неопределенности.
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