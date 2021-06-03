03
июня 2021
четверг
 
Главная  /  Бизнес  /  Юхново: пластиковые окна

Юхново: пластиковые окна

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 3 Июня 2021, 15:06

Компания Сателс имеет собственное предприятие по производству пластиковых изделий. Суточная производительность предприятия составляет более 1600 м2. Это выше 550 изделий в день. Общая площадь производственных помещений и цехов компаний превышает 5000 квадратов. Оборудованы цеха 5 автоматизированными, суперсовременными линиями, на которых выполняется сборка ПВХ-окон. Также в цехах установлены 4 автоматизированных линий по сборке и производству стеклопакетов. Объединено оборудование системой "безбумажного производства". Отдельно выпускаются алюминиевые конструкции. Также на производстве имеется линия ламинации профилей. Здесь изготавливаются конструкции разных видов, в том числе классические зимние сады или же сложнейшие световые фонари. Доставка выполняется по всему Юхново и области.

Сателс https://yukhnov.satels-okna.ru/ в работе использует только лучшие, высококачественные профиля и комплектующие, которые поставляются ведущими мировыми производителями. Это пластиковые профиля Veka, система собственной разработки Satels, а также фурнитура таких известнейших брендов, как Sigenia или Roto. Стекло в конструкциях устанавливается марки Pilkington. Каждый производственный этап контролируется беспрерывно. Благодаря этому достигается высочайший показатель качества, а показатель брака на предприятии приравнивается нулю.

Компания имеет пятьдесят фирменных салонов и крупные шоу-румы по всей России. Это позволяет клиентам удобно заказывать окна в городах их проживания. При этом каждому заказчику здесь гарантируется высочайшее качество конструкций с предоставлением соответствующей документации от завода Сателс. На рынке компания представлена более шестнадцати лет. За это время профессиональной команде производителя оконных систем удалось достичь непревзойденных результатов. Сборка металлопластиковых конструкций выполняется только с использованием оригинальных комплектующих, обеспечивающих долговечность конечных изделий. Здесь особо дорожат репутацией, поэтому о браке или низкокачественных изделиях можно забыть.

Компания работает с клиентурой напрямую, без участия посредников или третьих лиц. Поэтому переплачивать за продукцию Сателс вам не придется. Здесь самые низкие цены на пластиковые окна, которые только можно найти на рынке. Если вы приобретаете в фирменных точках завода, выгода вам гарантирована. Специалисты компании сумели разработать готовые проекты и схемы остекления, учитывая особенности стен квартир или частных особняков, теплосбережение, функциональность и звукоизоляцию. Стандарты качества, которых придерживаются на заводе, выше норм ГОСТ. Изделия поставляются заказчикам с сертификационной документацией и паспортами. Долговечность изделий обеспечивается благодаря продуманным стандартам отделки и монтажа. Компания имеет собственные монтажные бригады, объединяющие специалистов с семилетним стажем.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +19 +21
вечером +14 +16 ночью +9 +11
Котировки
USD ЦБ РФ 73,4979 0.2568
EUR ЦБ РФ 89,6895 0.0937

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.