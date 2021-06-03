Юхново: пластиковые окна

Компания Сателс имеет собственное предприятие по производству пластиковых изделий. Суточная производительность предприятия составляет более 1600 м2. Это выше 550 изделий в день. Общая площадь производственных помещений и цехов компаний превышает 5000 квадратов. Оборудованы цеха 5 автоматизированными, суперсовременными линиями, на которых выполняется сборка ПВХ-окон. Также в цехах установлены 4 автоматизированных линий по сборке и производству стеклопакетов. Объединено оборудование системой "безбумажного производства". Отдельно выпускаются алюминиевые конструкции. Также на производстве имеется линия ламинации профилей. Здесь изготавливаются конструкции разных видов, в том числе классические зимние сады или же сложнейшие световые фонари. Доставка выполняется по всему Юхново и области.

Сателс

в работе использует только лучшие, высококачественные профиля и комплектующие, которые поставляются ведущими мировыми производителями. Это пластиковые профиля Veka, система собственной разработки Satels, а также фурнитура таких известнейших брендов, как Sigenia или Roto. Стекло в конструкциях устанавливается марки Pilkington. Каждый производственный этап контролируется беспрерывно. Благодаря этому достигается высочайший показатель качества, а показатель брака на предприятии приравнивается нулю.

Компания имеет пятьдесят фирменных салонов и крупные шоу-румы по всей России. Это позволяет клиентам удобно заказывать окна в городах их проживания. При этом каждому заказчику здесь гарантируется высочайшее качество конструкций с предоставлением соответствующей документации от завода Сателс. На рынке компания представлена более шестнадцати лет. За это время профессиональной команде производителя оконных систем удалось достичь непревзойденных результатов. Сборка металлопластиковых конструкций выполняется только с использованием оригинальных комплектующих, обеспечивающих долговечность конечных изделий. Здесь особо дорожат репутацией, поэтому о браке или низкокачественных изделиях можно забыть.

Компания работает с клиентурой напрямую, без участия посредников или третьих лиц. Поэтому переплачивать за продукцию Сателс вам не придется. Здесь самые низкие цены на пластиковые окна, которые только можно найти на рынке. Если вы приобретаете в фирменных точках завода, выгода вам гарантирована. Специалисты компании сумели разработать готовые проекты и схемы остекления, учитывая особенности стен квартир или частных особняков, теплосбережение, функциональность и звукоизоляцию. Стандарты качества, которых придерживаются на заводе, выше норм ГОСТ. Изделия поставляются заказчикам с сертификационной документацией и паспортами. Долговечность изделий обеспечивается благодаря продуманным стандартам отделки и монтажа. Компания имеет собственные монтажные бригады, объединяющие специалистов с семилетним стажем.