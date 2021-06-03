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Окна Satels в Домодедово

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Бизнес — 3 Июня 2021, 15:08

От качества, надежности и долговечности окон в доме зависит очень многое. Это комфортный микроклимат, отсутствие сквозняков и улетучивание тепла через щели. Уже многие годы в нашей стране на замену традиционных деревянных изделий пришли практичные, удобные и долговечные ПВХ-окна, заказать которые можно в компании Сателс. Под таким названием объединены производственное предприятие и десятки представительств компании по всей России, одно из которых расположено в Домодедово. Сателс-Домодедово https://domodedovo.satels-okna.ru/ предлагает заинтересованной клиентуре богатый выбор пластиковых оконных систем и алюминиевых конструкций по наиболее выгодным расценкам.

В день завод выпускает более 1650 квадратов ПВХ-систем, что соизмеримо с 550 изделиями. Предприятие имеет цеха и производственные помещения, общая площадь которых превышает 5 тыс. квадратов. Сборка ПВХ-окон и других изделий выполняется на суперсовременных автоматизированных линиях, которыми оснащены цеха завода. Кроме этого на предприятии работает 4 автоматизированных линий, выпускающих высококачественные стеклопакеты. Мастера предприятия работают только с оригинальными материалами, комплектующими и фурнитурой, поставляемой ведущими мировыми брендами.

На предприятии работает также линия, производящая алюминиевые конструкции. Отдельный станок выполняет ламинацию профилей. Здесь можно заказать не только сборку ПВХ-окон, но и целые системы зимних садов или же сложнейшие световые фонари. Производитель имеет собственное логистическое подразделение, выполняющее оперативную доставку изделий в любую точку Домодедово или же иные города, где есть представительства Сателс. На все изделия данной марки распространяется пятилетняя гарантия. Окна и другие конструкции клиенты получают с соответствующей сертификационной и паспортной документацией.

Сборка вышеперечисленных конструкций выполняется с использованием высококачественных, оригинальных комплектующих производителей с мировым именем. Это пластиковые профиля марки Veka, фурнитура Сигения и Рото, Стекло Пилкингтон и система собственной разработки компании - Satels. Опытные инженеры предприятия контролируют каждый этап производства, моментально выявляя и исправляя ошибки рабочих. Кроме этого они тщательно следят за соблюдением норм соответствующих ГОСТ или СНиП. Благодаря этому достигается высочайшее качество изделий, а показатель брака здесь незначительный. В штате компании имеются бригады профессиональных монтажников с семилетним стажем, выполняющих установку окон качественно, в соответствии с действующими стандартами.

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