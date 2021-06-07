Автоматизация бизнес-процессов предприятий в сфере B2B

В кризис b2b-компании как никогда нуждаются в сокращении затрат одновременно с повышением прибыли. Достижению обеих целей будет способствовать автоматизация и оптимизация бизнес-процессов. О том, как повысить доходы и подробнее о продажах на рынке b2b рассказали в блоге AGORA. В этой же статье рассмотрим возможности автоматизации бизнес-процессов предприятия.

Автоматизация бизнес-процессов: преимущества для бизнеса

Автоматизация бизнес-процессов компании одновременно с их оптимизацией — это ускорение всех действий на 30-70% и освобождение до 30-50% рабочего времени квалифицированных специалистов. Это отличный способ повысить продуктивность персонала компании за счет переноса всех процессов в программу, которая не допускает ошибок, всегда точна и выполняет все действия в несколько раз быстрее человека.

Автоматизация — важный шаг на пути к цифровизации и выводу бизнеса в онлайн. Хорошая стратегия — начать автоматизацию на ранних этапах: быстрый обмен данными позволит в короткие сроки масштабировать различные решения или целые отделы без необходимости расширения штата.

Типичные ошибки при внедрении автоматизации

Компания, которая идет по пути автоматизации процессов, нередко на старте пытается разработать некое идеальное решение своими силами. Однако идеальной системы автоматизации бизнес-процессов не существует: даже собственная разработка, требующая больших усилий, а также затрат времени и денег, не всегда способна удовлетворить потребности компании.

В то же время отсутствие какой-либо автоматизации обойдется предприятию даже дороже, чем собственная разработка. Добиться от сотрудников такой же точности и предсказуемости результатов обойдется намного дороже. При этом любая система автоматизации легко превзойдет любые человеческие усилия в том же направлении.

Оптимальным вложением ресурсов будут хорошие сторонние системы автоматизации для опта: у них приемлемая стоимость, быстрое создание и внедрение, широкие возможности интеграции со сторонними сервисами — такими как программы складского учета, управления ресурсами и клиентским обслуживанием, электронного документооборота, а также другие торговые площадки.

Именно интеграция и синхронизация данных во всех системах — залог успешной автоматизации и оптимизации операций. Она устраняет дублирующиеся процессы, сокращая рутинные действия по внесению данных в десятки различных систем.

Больше о возможностях автоматизации и оптимизации бизнес-процессов на оптовом предприятии через разработку и внедрение специализированных решений можно узнать в статье блога компании AGORA.