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Фахверк Домогацкого: как самостоятельно построить дом мечты
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Бизнес — 11 Июня 2021, 17:16
Чем на строительном рынке выделяется компания «Экокомплект», основателем которой является Сергей Домогацкий? Перечислим основные составляющие успеха этой фирмы, которая всего через 2 года после своего основания смогла стать лидером отрасли!
Но это еще не все преимущества домокомплектов, которые предлагает команда Сергея: клиенты могут самостоятельно произвести монтаж дома по прилагаемой инструкции. Как показывает статистика, 32% покупателей так и делают!
Самостоятельный монтаж Фахверка Домогацкого
Это вполне реально и под силу даже тем, кто не имеет серьезного опыта в строительстве. Тем более что таким образом можно неплохо сэкономить, ведь сборка при помощи профессиональной бригады, к примеру, дома по проекту Opti площадью 127 м2 обойдется не менее чем в 700 тыс. рублей.
Конечно, в одиночку выполнить такую задачу невозможно, но 3-4 человека смогут быстро и качественно собрать дом. Фахверк Домогацкого – это настоящий конструктор, к которому прилагается подробная инструкция. Там прописан каждый шаг, а также последовательность действий. Главное – точно следовать ей, и тогда успех гарантирован!
Вам не придется что-то подгонять или допиливать на участке – все уже выполнено в заводских условиях. У каждой детали свой номер и свое место, так что вам останется только поставить их на место и закрепить. Конечно, некоторые элементы весят по несколько десятков килограмм – для таких работ желательно нанимать автомобильный кран, но это будет разовое обращение к специалистам.
Кроме того, в состав набора входит весь необходимый монтажный комплект: пены, герметики, шайбы, болты, глухари и т. д. Вам не придется что-то докупать – «Экокомплект» позаботился обо всем!
При этом самостоятельная сборка Фахверка Домогацкого не влияет на официальный срок гарантии, которая все равно составляет 5 лет. В этом случае нужно просто соблюдать условия хранения материалов и уведомить специалистов фирмы об окончании монтажно-сборочных работ. С этого момента и начнет действовать гарантия! И неважно, сколько времени вы потратили на сборку, – начало гарантийного срока вы определяете сами.
Конечно, если есть сомнения в своих способностях, монтажом вашего фахверка от компании «Экокомплект» будет заниматься бригада профессионалов. В этом случае от доставки домокомплекта к месту возведения до заселения пройдет не более 4-6 недель. Именно столько требуется, чтобы собрать Фахверк Домогацкого – вне зависимости от проекта – и подготовить его к круглогодичному проживанию!
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