Фахверк Домогацкого: как самостоятельно построить дом мечты

Чем на строительном рынке выделяется компания «Экокомплект», основателем которой является Сергей Домогацкий? Перечислим основные составляющие успеха этой фирмы, которая всего через 2 года после своего основания смогла стать лидером отрасли!

Уникальное соотношение цены и качества. До выхода на рынок компании «Экокомплект» стоимость фахверков начиналась от 25-30 млн руб., но Фахверк Домогацкого площадью 150-170 м2 (жилье премиум-класса) можно купить по цене до 10 млн. И в эту сумму входит обустройство фундамента, доставка домокомплекта до места строительства и его монтаж!





Применение только качественных и экологичных материалов. Для опорно-балочной системы используется клееный брус, а в качестве утеплителя выступает PIR-материал. На окнах компания «Экокомплект» тоже не экономит: в коттеджах устанавливают лучшие стеклопакеты от Guardian Glass с коэффициентом сопротивления теплопередаче 1,42.





Энергоэффективность класса А в базовой комплектации, а в максимальной – А++, что достигается за счет PIR-утеплителя и 2-камерных стеклопакетов от Guardian Glass. В итоге даже в сильные морозы для отопления Фахверка Домогацкого потребуется всего 2-3 обогревателя!





Панорамное остекление одного из фасадов. Такое оригинальное решение выгодно отличает фахверк компании «Экокомплект» от конкурентов, ведь интерьеры, наполненные естественным светом, выглядят просто потрясающе! Это отмечают многие владельцы Фахверка Домогацкого, которые гордятся своими красивыми и современными домами.

Но это еще не все преимущества домокомплектов, которые предлагает команда Сергея: клиенты могут самостоятельно произвести монтаж дома по прилагаемой инструкции. Как показывает статистика, 32% покупателей так и делают!

Самостоятельный монтаж Фахверка Домогацкого

Это вполне реально и под силу даже тем, кто не имеет серьезного опыта в строительстве. Тем более что таким образом можно неплохо сэкономить, ведь сборка при помощи профессиональной бригады, к примеру, дома по проекту Opti площадью 127 м2 обойдется не менее чем в 700 тыс. рублей.





Конечно, в одиночку выполнить такую задачу невозможно, но 3-4 человека смогут быстро и качественно собрать дом. Фахверк Домогацкого – это настоящий конструктор, к которому прилагается подробная инструкция. Там прописан каждый шаг, а также последовательность действий. Главное – точно следовать ей, и тогда успех гарантирован!





Вам не придется что-то подгонять или допиливать на участке – все уже выполнено в заводских условиях. У каждой детали свой номер и свое место, так что вам останется только поставить их на место и закрепить. Конечно, некоторые элементы весят по несколько десятков килограмм – для таких работ желательно нанимать автомобильный кран, но это будет разовое обращение к специалистам.





Кроме того, в состав набора входит весь необходимый монтажный комплект: пены, герметики, шайбы, болты, глухари и т. д. Вам не придется что-то докупать – «Экокомплект» позаботился обо всем!

При этом самостоятельная сборка Фахверка Домогацкого не влияет на официальный срок гарантии, которая все равно составляет 5 лет. В этом случае нужно просто соблюдать условия хранения материалов и уведомить специалистов фирмы об окончании монтажно-сборочных работ. С этого момента и начнет действовать гарантия! И неважно, сколько времени вы потратили на сборку, – начало гарантийного срока вы определяете сами.





Конечно, если есть сомнения в своих способностях, монтажом вашего фахверка от компании «Экокомплект» будет заниматься бригада профессионалов. В этом случае от доставки домокомплекта к месту возведения до заселения пройдет не более 4-6 недель. Именно столько требуется, чтобы собрать Фахверк Домогацкого – вне зависимости от проекта – и подготовить его к круглогодичному проживанию!



