Отзывы о банях и мини домиках для дачи от компании Брусина с объектов в Московской области

Отзыв:

Выбрала компанию Брусина из-за возможности рассчитаться деньгами из материнского капитала. Я в строительстве абсолютно ничего не понимаю, поэтому очень боялась, что меня обманут и обдерут как липку, но все мои опасения оказались беспочвенными. Менеджер фирмы оказался очень приятным человеком, подробно рассказал мне о всех преимуществах и недочетах деревянных домов и об особенностях фундамента. Видя мои опасения, он даже свозил меня на строящийся объект, чтобы я посмотрела, как выглядят готовые дома и что они вполне пригодны для заселения сразу же после сдачи. Мне было очень важно, чтобы построили быстро и качественно, и что бы я могла с детьми въехать в этот дом до осени, поэтому все проекты «под усадку» пришлось отсеять. Выбирала из щитовых, по деньгам подошел К – 87. Много времени ушло на составление договора, но это скорее моя вина, чем менеджеров, а вот построили достаточно быстро. В конце мая начали монтировать сваи под фундамент, а уже в начале августа я вселилась . Дом оказался очень теплым, непродаваемым. Большое спасибо всем, кто подарил нам возможность жить в таком чудесном доме.