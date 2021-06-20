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Отзывы о банях и мини домиках для дачи от компании Брусина с объектов в Московской области

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Бизнес — 20 Июня 2021, 11:30


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Наталья Нарышкина
18.03.18

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Отзыв:

О собственной бане мечтала наверно лет 10. Все это время жила обещаниями мужа, что он вот вот начнет строительство. Когда поняла, что с такими темпами баня у нас никогда не появится, решила все-таки обратиться к специалистам. Компанию «Брусина» порекомендовали кумовья. Изначально хотели заказать строительство под ключ в один этап, но потом прикинули по деньгам и решили растянуть на 2 года, все-таки 30 % - значительная экономия. Коробку под усадку собрали нам еще в мае 2018 года, потом 12 месяцев ждали, пока усядет. Очень переживала, что за этот год фирма куда-нибудь испарится, но все обошлось. За месяц до начала работ мне перезвонил менеджер, уточнил детали и скорректировал сроки. Понравилось, что возведение коробки, монтаж печи и все внутренние работы выполняла одна и та же бригада. Все ребята старательные, ответственные, видно, что профессионалы своего дела. За 2 неполных года никаких нареканий к качеству постройки нет. Результатом довольны.


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Виктор Сергеевич Лановой
22.06.2020

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Отзыв:

Всегда с неприязнью относился к поездкам на старую родительскую дачу и старался избегать этих мероприятий, но COVID-19 заставил изменить своим принципам. Чтобы не чувствовать себя вдали от города совсем уж несчастным, решил обзавестись небольщим - мини домиком для дачи. Сначала хотел строить сам, но потом посчитал, во сколько обойдутся материалы + доставка + потерянное время и решил – проще и дешевле будет заказать. Выбор пал на строительную компанию Брусина. Так как для меня была важна скорость, то менеджер посоветовал мне присмотреться к перевозным моделям. После обсуждений выбрали типовой проект «Волга», простенько, недорого и со вкусом. Договор подписали в течение суток, а через день приехали строители и установили столбчатый фундамент, а еще через неделю привезли готовую баню. Поставили, подключили все коммуникации в течение суток. На следующий день уже парились с друзьями. Считаю, работа парней достойна наивысшей оценки.


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Константин Иванович
13.09.2019

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Отзыв:

Помня, сколько проблем доставило строительство бревенчатого сруба нашим сватам, мы решили все-таки отдать предпочтение каркасному дому. Да, менее экологично, да не так красиво, но ведь и проблем с усадкой никаких нет. Проманиторив рынок строительных компаний, работающих в Московской области, остановились на Брусине и не разу не пожалели о сделанном выборе. Не стали заморачиваться с индивидуальным проектом, взяли типовой «К – 120». 106 квадратов, 4 комнаты, мансарда – для семьи из 3 человек вполне достаточно. Внешний вид вполне достойный. Выбрали в качестве отделочного материала блокхаус , получилось прекрасно. Ставили на свайно-винтовой винтовой фундамент. Ребята полностью уложились в планируемые сроки. От момента начала составления договора до сдачи объекта под 1.5 месяца.


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Савелий
05.06.2020

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Отзыв:

Хотелось бы выразить благодарность ребятам из Бригады Сергея. Отлично справились с поставленной задачей. Сделали все четко, быстро, качественно. Никаких недочетов в их работе не обнаружил. Рекомендую компанию к сотрудничеству.


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Вероника
15.06.2019

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Отзыв:

Даже не думала, что построить добротный деревянный дом можно всего 1.5 месяца. Наверно можно было бы уложиться и в более сжатые сроки, но, к сожалению, погода подвела и монтажники были вынуждены остановить работы. Заказывали небольшой уютный каркасник по типовому проекту «К-113» на винтовых сваях с открытой террасой. По сумме обошлось почти в миллион рублей, но это с составлением проекта, доставкой материалов, установкой свай и подключением к коммуникациям. Сейчас, когда мы все вынуждены соблюдать самоизоляцию, хочется пожелать всей компании Брусина огромного здоровья и процветания.


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Игнат Ковалевский
12.04.2017.

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Отзыв:

Дважды обращались в компанию Брусина и оба раза были очень довольны. В 2017 заказывали мини баню Руслана, а через 2 года – каркасно щитовой домик К – 41. Конечно, можно было бы возвести оба объекта в один год, но сначала хотелось убедиться, что ребята умеют работать, посмотреть какой лес используют, да и вообще глянуть, как постройка поведет себя после зимы. Порадовало, что в компании нет текучести кадров, к нам оба раза приезжала одна и та же бригада.


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Наталья Смирнова.
08.05.2016.

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Отзыв:

Выбрала компанию Брусина из-за возможности рассчитаться деньгами из материнского капитала. Я в строительстве абсолютно ничего не понимаю, поэтому очень боялась, что меня обманут и обдерут как липку, но все мои опасения оказались беспочвенными. Менеджер фирмы оказался очень приятным человеком, подробно рассказал мне о всех преимуществах и недочетах деревянных домов и об особенностях фундамента. Видя мои опасения, он даже свозил меня на строящийся объект, чтобы я посмотрела, как выглядят готовые дома и что они вполне пригодны для заселения сразу же после сдачи. Мне было очень важно, чтобы построили быстро и качественно, и что бы я могла с детьми въехать в этот дом до осени, поэтому все проекты «под усадку» пришлось отсеять. Выбирала из щитовых, по деньгам подошел К – 87. Много времени ушло на составление договора, но это скорее моя вина, чем менеджеров, а вот построили достаточно быстро. В конце мая начали монтировать сваи под фундамент, а уже в начале августа я вселилась . Дом оказался очень теплым, непродаваемым. Большое спасибо всем, кто подарил нам возможность жить в таком чудесном доме.


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Геннадий Селиванов
01.05.2016.

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Отзыв:

Обратились в компанию Брусина по рекомендации хороших приятелей. За качество предоставляемых услуг мы совершенно не переживали, ведь нам неоднократно приходилось бывать в доме, который построила данная компания. Опасения вызывал лес, угадать какое дерево привезут было практически невозможно. С этим карантином и с закрытыми границами между регионами ожидать можно было чего угодно. Думали даже перенести строительство на более поздние сроки, когда все уляжется. Однако менеджер Александр убедил нас, что, несмотря на ограничения, лес кругляк продолжают им поставлять те же самые поставщики, а все работы по распилу и камерной сушке они выполняют сами. Выбрали дом из бруса по типовому проекту Матерый. В июне нам сделали свайный фундамент, и сразу же приступили к монтажу обвязки. Потом пришлось сделать недельный перерыв по техническим причинам, но мы заранее обговаривали этот момент. Коробку собрали за 6 дней. Возобновили работы спустя 10 месяцев, когда дом дал хорошую усадку. Буквально за 2 недели все было готово. Майские праздники мы уже встречали в новом доме. От сотрудничества остались только положительные эмоции.


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Кира.
09.09.2015.

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Отзыв:

Хочу сказать спасибо строителям Александру, Сергею и Владиславу, которые построили для нашей семьи прекрасный деревянный дом. Мальчики – настоящие профессионалы своего дела с золотыми руками. Отдельную благодарность хочется высказать менеджеру Александру, который помог нам подобрать оптимальный проект. Безумно довольны, что в процессе ведения работ стоимость услуг и материалов не повысилась ни на копейку, и мы вложились в запланированную сумму.


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Богдан.
03.03.2015.

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Отзыв:

Выбирали небольшой, уютный домик для родителей, чтобы они могли даже за городом жить в комфортных условиях. Приятно порадовал профессионализм сотрудников и соотношение цена – качества. Родители живут в этом доме на протяжении 2 лет. Никаких ремонтных работ мы за это время мы не проводили, хотя очень волновались, что дом будет давать усадку и поведет дверные и оконные коробки. К счастью все обошлось.



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