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Как создать инвестиционный портфель самостоятельно?

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Бизнес — 21 Июня 2021, 18:08

Инвестирование является той сферой, которая привлекает все больше и больше людей. На это есть несколько причин. Во-первых, указанный род деятельности открывает широкие возможности перед инвесторами. Во-вторых, грамотное вкладывание денег приносит довольно большую прибыль.

Кто-то может получить10000 долларов, а кому-то повезет заработать целый миллион. Главное – правильно выбрать стратегию и направление деятельности. Кроме этого, важно умение сформировать инвестиционный портфель. Что это, и для чего нужно? Попробуем разобраться в этих вопросах более детально.

Что подразумевают под понятием «инвестиционный портфель»?

Указанным термином обозначают совокупность бумаг, имеющих определенную ценность. Они могут отличаться степенью ликвидности, сроку действия и других показателях. Все эти бумаги являются собственностью одного человека, который имеет право управлять ими. Главной целью такого портфеля является уменьшение рисков (диверсификация).

Достигается это путем вложения в разные виды инструментов финансового рынка. При этом соблюдается одно условие – они не должны коррелировать друг с другом. Только при таком подходе можно стабильно получать выгоду, и рассчитывать на прибыль в долгосрочной перспективе. Начинающему инвестору нужно также знать, что инвестиционные портфели делятся на 3 вида:

  • для дохода;
  • для роста;
  • комбинированные варианты.

В первую категорию входят портфели, которые ориентированы на получение высоких доходов. Сюда входят как текущая, так и дивидендная прибыль. Чтобы сформировать инвестиционный портфель для дохода, используются акции и облигации с отменной дивидендной историей, а также стабильным увеличением курсовой цены. Идеально подходит для инвесторов с консервативными взглядами.

Следующая категория представляет собой инвестиционные портфели для роста. Они формируются на основе особых акций. Главным их отличием является стабильный исторический рост курсовой цены. В данном случае прибыль получается за счет увеличения стоимости используемых инструментов. Напоследок остаются комбинированные портфели. Сюда входят ценные бумаги разных видов. Одни из них приносят доход в виде дивидендов, а другие – обеспечивают рост капитала.

Как формируется инвестиционный портфель?

Каждому инвестору, который хочет сформировать указанный портфель, необходимо пройти несколько просты этапов.

Изучение финансового рынка

Этот этап является самым важным из всех, поэтому начинать нужно именно с него. Для этого нужно изучить всевозможные инструменты, которые представлены в данный момент на рынке. Не обязательно углубляться во все детали – достаточно иметь хотя бы общее представление о них. Это поможет найти определенный ориентир в сфере инвестирования, и следовать ему в дальнейшем. 

Подбор активов

Сориентироваться во всем многообразии представленных активов довольно сложно. Особенно, если вы новичок в этом деле. Оптимальным решением в данном случае станет выбор ценных бумаг широко известных компаний. Это могут быть акции компании Zara, Apple и т.д. Указанные бренды существуют уже много лет, что является признаком финансовой стабильности. Купив такие активы, вы получаете определенную страховку от форс-мажоров.

Выбор независящих друг от друга инструментов

Это еще одна своеобразная страховка. Если вы купите подобные инструменты, то сможете сбалансировать риски. Чтобы подобрать их, достаточно вложиться в активы разного типа или в разных отраслях. К примеру, если вы выбрали акции компании, по производству медицинских средств, тогда стоит подумать о рынке IT-технологий. Кроме этого, вы можете выбрать для портфеля не только ценные бумаги. Для этой цели подойдут также валюта, драгоценные металлы и др.

Если вам удалось успешно сформировать инвестиционный портфель, тогда остается только контролировать его и в случае необходимости вносить корректировки. Узнать об этом больше информации вы можете у опытных инвесторов, или на страницах экспертных блогов. Последний вариант является довольно эффективным. Ведь их основателями обычно являются люди с опытом, которые могут дать полезные советы.



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