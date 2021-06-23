Обслуживание компьютеров

Компьютерное оборудование, установленное в офисах компаний, требует особого внимания и своевременного обслуживания. Заказать подобное абонентское обслуживание можно в Сервисе и Сетях

- компании, занимающейся этим делом с 2009 г. Специализируется компания на ИТ-аутсорсинге и профессиональном обслуживании компьютерной техники юр. лиц. Любая компьютерная сеть является сердцем предприятия. Вместе с серверами компьютеры представляют собой основные инструменты для профессионалов компаний. Поэтому необходимо постоянно поддерживать их работоспособность. ИТ-отделы компаний без компьютерного оборудования не смогут проводить автоматизацию бизнес-процессов.

Однако содержание и оплата работы таких отделов очень часто не выгодно с экономической точки зрения. Администрации компаний приходится оплачивать отпуск ИТ-специалистов, а в это время компьютерная техника остается без присмотра и техподдержки. В любой момент может произойти сбой, что приводит к огромным потерям финансового и материального характера. Следовательно, лучше воспользоваться услугой ИТ-аутсорсинга, которую предлагает Сервис и Сети. Опытные специалисты компании обеспечат работоспособность компьютерных сетей любой сложности. Для этого достаточно подписать договорную документацию об абонентском обслуживании компьютерной техники. А о поддержке вашей информационной системы позаботятся квалифицированные специалисты с многолетним опытом обслуживания коммуникационных сетей.

Каждому заказчику компания предлагает бесплатный аудит компьютерной техники и сетей. Всего за десять минут специалисты Сервиса и Сетей проверят все рабочие места в вашем офисе и составят соответствующий отчет. Вы сможете получить рекомендации касательно модернизации программной и аппаратной частей локально сети. Профессионалы высочайшего класса проанализируют эффективность работы вашей оргтехники и компьютеров, создавая при этом техзадание по модернизации и оптимизации работы ЛВС. В Сервисе и Сетях отличной понимают значимость ваших данных. Их утрата означает потерю денег и драгоценного времени. Следовательно, перед модернизацией информационных систем они принимают комплекс мер, позволяющих защитить имеющиеся данные.

Команда Сервиса и Сетей придерживается маркетинговой стратегии, подразумевающей предоставление максимально качественные услуги. С помощью регулярных регламентных работ и инструментов мониторинга они предотвращают любые аварийные ситуации в офисах клиентов. В работе они используют международные стандарт ITIL и CobiT, которые действуют в сфере информационных технологий. Это позволяет компании придерживаться высокого уровня обслуживания и предоставления конкурентоспособных услуг.