23
июня 2021
среда
 
Главная  /  Бизнес  /  Обслуживание компьютеров

Обслуживание компьютеров

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 23 Июня 2021, 14:47

Компьютерное оборудование, установленное в офисах компаний, требует особого внимания и своевременного обслуживания. Заказать подобное абонентское обслуживание можно в Сервисе и Сетях svcnet.ru - компании, занимающейся этим делом с 2009 г. Специализируется компания на ИТ-аутсорсинге и профессиональном обслуживании компьютерной техники юр. лиц. Любая компьютерная сеть является сердцем предприятия. Вместе с серверами компьютеры представляют собой основные инструменты для профессионалов компаний. Поэтому необходимо постоянно поддерживать их работоспособность. ИТ-отделы компаний без компьютерного оборудования не смогут проводить автоматизацию бизнес-процессов.

Однако содержание и оплата работы таких отделов очень часто не выгодно с экономической точки зрения. Администрации компаний приходится оплачивать отпуск ИТ-специалистов, а в это время компьютерная техника остается без присмотра и техподдержки. В любой момент может произойти сбой, что приводит к огромным потерям финансового и материального характера. Следовательно, лучше воспользоваться услугой ИТ-аутсорсинга, которую предлагает Сервис и Сети. Опытные специалисты компании обеспечат работоспособность компьютерных сетей любой сложности. Для этого достаточно подписать договорную документацию об абонентском обслуживании компьютерной техники. А о поддержке вашей информационной системы позаботятся квалифицированные специалисты с многолетним опытом обслуживания коммуникационных сетей.

Каждому заказчику компания предлагает бесплатный аудит компьютерной техники и сетей. Всего за десять минут специалисты Сервиса и Сетей проверят все рабочие места в вашем офисе и составят соответствующий отчет. Вы сможете получить рекомендации касательно модернизации программной и аппаратной частей локально сети. Профессионалы высочайшего класса проанализируют эффективность работы вашей оргтехники и компьютеров, создавая при этом техзадание по модернизации и оптимизации работы ЛВС. В Сервисе и Сетях отличной понимают значимость ваших данных. Их утрата означает потерю денег и драгоценного времени. Следовательно, перед модернизацией информационных систем они принимают комплекс мер, позволяющих защитить имеющиеся данные.

Команда Сервиса и Сетей придерживается маркетинговой стратегии, подразумевающей предоставление максимально качественные услуги. С помощью регулярных регламентных работ и инструментов мониторинга они предотвращают любые аварийные ситуации в офисах клиентов. В работе они используют международные стандарт ITIL и CobiT, которые действуют в сфере информационных технологий. Это позволяет компании придерживаться высокого уровня обслуживания и предоставления конкурентоспособных услуг.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +32 +34
вечером +30 +32 ночью +22 +24
Котировки
USD ЦБ РФ 72,6671 -0.4990
EUR ЦБ РФ 86,7137 -0.3540

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.