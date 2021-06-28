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Vinilam: лучшие напольные покрытия

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Бизнес — 28 Июня 2021, 11:12

Отделочные работы в квартире, частном доме или офисе требуют тщательного подбора материалов. Наиболее ответственным и важным моментом в процессе ремонта считается выбор оптимального напольного покрытия. Оно должно быть не только эстетически привлекательным, но еще достаточно прочным и износоустойчивым, выдерживающим любое воздействие. Идеально подходит для подобных целей виниловый ламинат с двадцатилетней гарантией использования от производителя. С помощью такого материала VINILAM возможно создание стопроцентно водостойкого пола, убирать и дезинфицировать который можно с любой частотностью, не беспокоясь о повреждении поверхности или же износе.

Класс износостойкости винилового ламината составляет 43. Это максимальный показатель среди всех существующих на сегодняшний день параметров износостойкости отделочных материалов. Укладка ламината производится очень легко, с использованием обычной рулетки и ножа. Следовательно, Винилам считается идеальным, современным материалом, подходящим для отделочных работ напольных покрытий в частных особняках или других помещениях. Не менее интересной является и ПВХ-плитка данной марки, существенно превосходящая все существующие сегодня виды напольных покрытий. Преимущества такой плитки заключаются в высоких показателях износостойкости и качества.

Износостойкость материала достигается за счет использования производителем прозрачного композитного защитного слоя, толщина которого варьируется в диапазоне 0.3-0.55 миллиметров. Назначением такого слоя является принятие всех внешних воздействий. Поэтому декоративный слой сохраняет свои первозданные качества на протяжении всего эксплуатационного срока напольного покрытия. Производитель использовал сложную технологию включив в состав защитного слоя UV-компонент. А для усиления верхнего полиуретанового покрытия были применены микросферы керамики со стабилизацией ультрафиолетовыми лучами. Обработка выполнена по Ultra-fresh технологии. Виниловый слой имеет прозрачную структуру, а укладка выполняется легко благодаря замковой системе Клик. Плитка имеет встроенную подложку и прекрасно смотрится в качестве напольных покрытий любой комнаты или помещения.



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