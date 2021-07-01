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Определяемся с необходимостью установки ГБО: основные плюсы и минусы

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Бизнес — 1 Июля 2021, 12:29

При эксплуатации автотранспорта львиная доля средств расходуется на покупку горюче-смазочных материалов. Благодаря производству газобаллонного оборудования у владельцев автомобилей появилась возможность значительной экономии на топливе. Для этого лишь необходимо укомплектовать ТС соответствующей установкой, которая позволит получить большую выгоду —до 40–50% по сравнению с бензином. Количество желающих перейти на газ, стремительно растет, что обусловлено рядом многочисленных преимуществ.

Особенности установки ГБО

Под установкой газобаллонного оборудования подразумевается внесение серьезных конструктивных изменений в техническую часть автомобиля. Для этого в багажном отсеке монтируется газовый баллон, имеющий цилиндрическую или тороидальную форму. От него по днищу прокладываются магистрали, которые заводятся в подкапотное пространство и соединяются с редуктором.

Под капотом устанавливаются такие конструктивные элементы, как редуктор, блок электроники и датчик давления (для ГБО 4-го поколения). Самые серьезные переделки — врезка штуцеров от газовых форсунок во впускной коллектор двигателя, а также вмешательство в систему охлаждения, к которой подключается редуктор.


Все эти манипуляции приводят к возможности эксплуатировать автомобиль как на бензине, так и на газу. Штатная система питания на транспортном средстве сохраняется, при необходимости всегда можно перейти на бензин. Для этого в салоне монтируется переключатель с указателем заполнения баллона.

Посетив магазин ГБО DazhdGas, можно выбрать подходящий комплект фирм Yota и Mistrz для своего автомобиля. Для этого предлагаются установки разных версий, которые отличаются не только составными элементами, но и принципом работы. Наиболее популярными вариантами ГБО являются системы 4-го поколения, предназначенные для инжекторных автомобилей.

Положительные моменты установки ГБО

Для оснащения авто газобаллонным оборудованием его необходимо пригнать в автосервис компании «Даждь-ГАЗ», буквально через 8–10 часов он будет уже готов к эксплуатации. Установленная система открывает для автовладельца следующие преимущества:

  1. Финансовая выгода. Связана с пониженной стоимостью газа по отношению к бензину (практически в 2 раза). И она действительно присутствует, несмотря на то, что расход газа на 10–15% выше, чем бензина.
  2. Повышенный запас хода. С установленным газобаллонным оборудованием на автомобиле можно позабыть о необходимости частого посещения заправочных станций. Благодаря двум источникам питания запас хода увеличивается до 1000 км. Особенно хорошо это преимущество проявляется при дальних поездках на авто.
  3. Увеличение ресурса двигателя. Вследствие физиологических особенностей газового топлива мотор служит в 1,5–2 раза дольше до капремонта. Связано это с отсутствием возникновения детонационных нагрузок в двигателе, так как газ имеет высокое октановое число. При сжигании газа в цилиндрах не образуется нагар, а также исключена вероятность разжижения масла, которое дольше сохраняет свои эксплуатационные свойства.
  4. Экология. Даже в вопросе экологической безопасности газ выигрывает у бензина. Если стремитесь снизить уровень загрязнения окружающей среды, то стоит знать, что пропан-бутановые или метановые системы являются лучшей альтернативой, поскольку такие виды топлива не содержат вредных и опасных соединений.

Две независимые друг от друга системы питания повышают уровень надежности автомобиля. В случае выхода из строя одной из них всегда можно доехать до ближайшего сервиса для устранения поломки.


Существуют и некоторые минусы эксплуатации автомобиля на газу. Основной недостаток — высокая стоимость оборудования. Кроме того, цена установки ГБО в Москве тоже обойдется недешево. Однако все расходы компенсируются экономией на топливе. В итоге срок окупаемости обычно составляет до 1 года, этот показатель напрямую зависит от пробега.

Если автомобиль еще на гарантии, то установка ГБО приведет к ее аннулированию, поэтому большинство автовладельцев решаются на такой шаг только после окончания гарантийного срока. Перед установкой газовой системы необходимо выбрать предпочитаемый тип газа и соответствующее поколение оборудования.



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