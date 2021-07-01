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Определяемся с необходимостью установки ГБО: основные плюсы и минусы
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Бизнес — 1 Июля 2021, 12:29
При эксплуатации автотранспорта львиная доля средств расходуется на покупку горюче-смазочных материалов. Благодаря производству газобаллонного оборудования у владельцев автомобилей появилась возможность значительной экономии на топливе. Для этого лишь необходимо укомплектовать ТС соответствующей установкой, которая позволит получить большую выгоду —до 40–50% по сравнению с бензином. Количество желающих перейти на газ, стремительно растет, что обусловлено рядом многочисленных преимуществ.
Особенности установки ГБО
Под установкой газобаллонного оборудования подразумевается внесение серьезных конструктивных изменений в техническую часть автомобиля. Для этого в багажном отсеке монтируется газовый баллон, имеющий цилиндрическую или тороидальную форму. От него по днищу прокладываются магистрали, которые заводятся в подкапотное пространство и соединяются с редуктором.
Под капотом устанавливаются такие конструктивные элементы, как редуктор, блок электроники и датчик давления (для ГБО 4-го поколения). Самые серьезные переделки — врезка штуцеров от газовых форсунок во впускной коллектор двигателя, а также вмешательство в систему охлаждения, к которой подключается редуктор.
Все эти манипуляции приводят к возможности эксплуатировать автомобиль как на бензине, так и на газу. Штатная система питания на транспортном средстве сохраняется, при необходимости всегда можно перейти на бензин. Для этого в салоне монтируется переключатель с указателем заполнения баллона.
Посетив магазин ГБО DazhdGas, можно выбрать подходящий комплект фирм Yota и Mistrz для своего автомобиля. Для этого предлагаются установки разных версий, которые отличаются не только составными элементами, но и принципом работы. Наиболее популярными вариантами ГБО являются системы 4-го поколения, предназначенные для инжекторных автомобилей.
Положительные моменты установки ГБО
Для оснащения авто газобаллонным оборудованием его необходимо пригнать в автосервис компании «Даждь-ГАЗ», буквально через 8–10 часов он будет уже готов к эксплуатации. Установленная система открывает для автовладельца следующие преимущества:
Две независимые друг от друга системы питания повышают уровень надежности автомобиля. В случае выхода из строя одной из них всегда можно доехать до ближайшего сервиса для устранения поломки.
Существуют и некоторые минусы эксплуатации автомобиля на газу. Основной недостаток — высокая стоимость оборудования. Кроме того, цена установки ГБО в Москве тоже обойдется недешево. Однако все расходы компенсируются экономией на топливе. В итоге срок окупаемости обычно составляет до 1 года, этот показатель напрямую зависит от пробега.
Если автомобиль еще на гарантии, то установка ГБО приведет к ее аннулированию, поэтому большинство автовладельцев решаются на такой шаг только после окончания гарантийного срока. Перед установкой газовой системы необходимо выбрать предпочитаемый тип газа и соответствующее поколение оборудования.
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