Ходить к психотерапевту - модный тренд или рациональное решение

Психотерапевт – это врач, который занимается лечением психических расстройств легкой и средней степени тяжести. Он помогает выявить причины психосоматических заболеваний и улучшить качество жизни, оказывает поддержку в сложных жизненных ситуациях. При появлении проблем записывайтесь на консультацию к опытным специалистам.

С какими симптомами обращаться

В последнее время люди живут и работают в условиях постоянного стресса и напряжения. На них постоянно воздействуют различные неблагоприятные факторы: высокая конкуренция в социуме, экология, ненормированный рабочий график и прочие. Проконсультироваться у психотерапевта необходимо при появлении следующих состояний:

повышенной раздражительности;

чрезмерной тревожности, фобиях;

депрессии;

хронической усталости;

нарушениях аппетита (булимии либо анорексии);

апатии и безразличии к окружающему миру;

проблемах сексуального характера;

появлении новых нетипичных телесных ощущений.

Какие болезни лечит

В компетенции врача-психотерапевта лежит лечение большого количества болезней. Вот самые распространенные из них:

пищевые расстройства (булимия, анорексия);

синдром хронической усталости;

разного рода зависимости (увлечение азартными играми, алкоголизм, табакокурение);

психические травмы;

депрессии различного генеза;

неврозы;

маниакальные состояния;

ипохондрия.

Если человек страдает от комплексов, чувствует себя одиноким, испытывает трудности в общении с другими людьми, то тоже рекомендуется воспользоваться услугами данного специалиста. НЕ стоит откладывать визит к нему. Своевременная консультация поможет разобраться с накопившимися проблемами и вернуть душевное равновесие.

Как проходит прием

Врач психотерапевт расспрашивает пациента о его жалобах, собирает подробный анамнез жизни, оценивает ситуацию в целом. При разговоре с ним, необходимо быть максимально честным и открытым, ничего не утаивать. Только в таком случае, он сможет дать правильные рекомендации. Врач подбирает индивидуальную программу лечения. Если нужно, то назначаются медикаментозные средства и консультации у других врачей.

Лечение

В психотерапевтической практике врачи используют множество методик, воздействующих на психику человека. Но основным способом лечения является беседа с пациентом. Это может быть индивидуальная консультация, групповые и семейные терапии.

Психотерапевт использует в своей работе ряд эффективных методов. Среди них:

трансактный анализ;

психодрама (обыгрывание ситуаций);

сказкотерапия;

РЭПТ;

арт-терапия (использование творческих техник);

гештальт-тераия (для осознания своих истинных потребностей);

эриксоновский гипноз;

психоанализ;

телесноориентированная терапия;

нейролингвистическое программирование (обучение определенным стратегиям поведения).

Эффективность данных психотерапевтических методов многократно доказана научными исследованиями.

Вызов на дом

Совершенно необязательно ходить в медицинское учреждение, чтобы получить консультацию психотерапевта. Можно вызвать его на дом. Он проведет беседу, выявит причину психического расстройства, окажет необходимую помощь, даст рекомендации. Такая услуга стала достаточно востребованной в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Многие предпочитают не посещать лишний раз общественные места, чтобы не подвергать себя риску подхватить инфекцию.