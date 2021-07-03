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Ходить к психотерапевту - модный тренд или рациональное решение

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Бизнес — 3 Июля 2021, 14:09

Психотерапевт – это врач, который занимается лечением психических расстройств легкой и средней степени тяжести. Он помогает выявить причины психосоматических заболеваний и улучшить качество жизни, оказывает поддержку в сложных жизненных ситуациях. При появлении проблем записывайтесь на консультацию к опытным специалистам. 

С какими симптомами обращаться 

В последнее время люди живут и работают в условиях постоянного стресса и напряжения. На них постоянно воздействуют различные неблагоприятные факторы: высокая конкуренция в социуме, экология, ненормированный рабочий график и прочие. Проконсультироваться у психотерапевта необходимо при появлении следующих состояний:

  • повышенной раздражительности; 
  • чрезмерной тревожности, фобиях;
  • депрессии;
  • хронической усталости;
  • нарушениях аппетита (булимии либо анорексии);
  • апатии и безразличии к окружающему миру;
  • проблемах сексуального характера;
  • появлении новых нетипичных телесных ощущений.

Какие болезни лечит

В компетенции врача-психотерапевта лежит лечение большого количества болезней. Вот самые распространенные из них:

  • пищевые расстройства (булимия, анорексия); 
  • синдром хронической усталости;
  • разного рода зависимости (увлечение азартными играми, алкоголизм, табакокурение); 
  • психические травмы;
  • депрессии различного генеза;
  • неврозы;
  • маниакальные состояния;
  • ипохондрия.

Если человек страдает от комплексов, чувствует себя одиноким, испытывает трудности в общении с другими людьми, то тоже рекомендуется воспользоваться услугами данного специалиста. НЕ стоит откладывать визит к нему. Своевременная консультация поможет разобраться с накопившимися проблемами и вернуть душевное равновесие.

Как проходит прием 

Врач психотерапевт расспрашивает пациента о его жалобах, собирает подробный анамнез жизни, оценивает ситуацию в целом. При разговоре с ним, необходимо быть максимально честным и открытым, ничего не утаивать. Только в таком случае, он сможет дать правильные рекомендации. Врач подбирает индивидуальную программу лечения. Если нужно, то назначаются медикаментозные средства и консультации у других врачей.

Лечение

В психотерапевтической практике врачи используют множество методик, воздействующих на психику человека. Но основным способом лечения является беседа с пациентом. Это может быть индивидуальная консультация, групповые и семейные терапии. 

Психотерапевт использует в своей работе ряд эффективных методов. Среди них:

  • трансактный анализ; 
  • психодрама (обыгрывание ситуаций);
  • сказкотерапия; 
  • РЭПТ;
  • арт-терапия (использование творческих техник);
  • гештальт-тераия (для осознания своих истинных потребностей);
  • эриксоновский гипноз; 
  • психоанализ;
  • телесноориентированная терапия;
  • нейролингвистическое программирование (обучение определенным стратегиям поведения).

Эффективность данных психотерапевтических методов многократно доказана научными исследованиями.

Вызов на дом

Совершенно необязательно ходить в медицинское учреждение, чтобы получить консультацию психотерапевта. Можно вызвать его на дом. Он проведет беседу, выявит причину психического расстройства, окажет необходимую помощь, даст рекомендации. Такая услуга стала достаточно востребованной в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Многие предпочитают не посещать лишний раз общественные места, чтобы не подвергать себя риску подхватить инфекцию.



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