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Ходить к психотерапевту - модный тренд или рациональное решение
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Бизнес — 3 Июля 2021, 14:09
Психотерапевт – это врач, который занимается лечением психических расстройств легкой и средней степени тяжести. Он помогает выявить причины психосоматических заболеваний и улучшить качество жизни, оказывает поддержку в сложных жизненных ситуациях. При появлении проблем записывайтесь на консультацию к опытным специалистам.
С какими симптомами обращаться
В последнее время люди живут и работают в условиях постоянного стресса и напряжения. На них постоянно воздействуют различные неблагоприятные факторы: высокая конкуренция в социуме, экология, ненормированный рабочий график и прочие. Проконсультироваться у психотерапевта необходимо при появлении следующих состояний:
Какие болезни лечит
В компетенции врача-психотерапевта лежит лечение большого количества болезней. Вот самые распространенные из них:
Если человек страдает от комплексов, чувствует себя одиноким, испытывает трудности в общении с другими людьми, то тоже рекомендуется воспользоваться услугами данного специалиста. НЕ стоит откладывать визит к нему. Своевременная консультация поможет разобраться с накопившимися проблемами и вернуть душевное равновесие.
Как проходит прием
Врач психотерапевт расспрашивает пациента о его жалобах, собирает подробный анамнез жизни, оценивает ситуацию в целом. При разговоре с ним, необходимо быть максимально честным и открытым, ничего не утаивать. Только в таком случае, он сможет дать правильные рекомендации. Врач подбирает индивидуальную программу лечения. Если нужно, то назначаются медикаментозные средства и консультации у других врачей.
Лечение
В психотерапевтической практике врачи используют множество методик, воздействующих на психику человека. Но основным способом лечения является беседа с пациентом. Это может быть индивидуальная консультация, групповые и семейные терапии.
Психотерапевт использует в своей работе ряд эффективных методов. Среди них:
Эффективность данных психотерапевтических методов многократно доказана научными исследованиями.
Вызов на дом
Совершенно необязательно ходить в медицинское учреждение, чтобы получить консультацию психотерапевта. Можно вызвать его на дом. Он проведет беседу, выявит причину психического расстройства, окажет необходимую помощь, даст рекомендации. Такая услуга стала достаточно востребованной в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Многие предпочитают не посещать лишний раз общественные места, чтобы не подвергать себя риску подхватить инфекцию.
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