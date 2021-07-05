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Домовит: профессиональный монтаж септиков
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Бизнес — 5 Июля 2021, 15:13
В загородных поселках, где отсутствуют центральные канализационные сети, решить проблему можно только путем установки автономной системы очистки стоков. Согласной действующему законодательству, сбрасывать загрязненную отходами человеческой жизнедеятельности жидкость в почву строго запрещено. Чтобы не платить штрафы и избежать преследования со стороны представителей закона, нужно установить автономную канализацию, не загрязняющую и не наносящую вред экологии. Современные модели септиков работают без выделения зловонных испарений и полностью соответствуют требованиям СанПин. Установка таких систем поможет также избежать конфликтов с соседями и контролирующими органами.
Компания Домовит https://www.domovit.ru/septiki предлагает услуги профильных инженеров, которые помогут найти подходящую для ваших нужд модель септика и позаботятся о его грамотном монтаже. Домовит является официальным дилером 5 лучших заводов-производителей септического оборудования. На данный момент компания предлагает заинтересованным покупателям более трех сотен модификаций септиков разной производительности, объемов и марок. При выборе таких установок учитывается множество факторов, в том числе количество жильцов загородного особняка, характеристики участка, тип почвы, месторасположение грунтового водоносного пласта и рельеф.
Отдельно рассчитывается глубина размещения канализационного трубопровода из дома. Поэтому для правильного монтажа септика необходимо пригласить опытного инженера, который выполнит все необходимые замеры, подберет подходящее оборудование и позаботится о правильном монтаже автономной системы. Современные модели локально-очистных станций не загрязняют грунт и не источают неприятных запахов. Это прочные и долговечные изделия, выдерживающие любые нагрузки и воздействие агрессивных факторов. Следовательно, их установка считается наиболее оптимальным решением для утилизации отходов и комфортного проживания в загородных коттеджах. Они не требуют особого обслуживания и регулярного вызова ассенизаторов. Очистка стоков внутри таких емкостей происходит за счет активации аэробных бактерий, живущих и размножающихся в кислородной среде. А за искусственное нагнетание воздушных масс отвечают встроенные компрессоры, работающие на электричестве.
Чтобы заказать услуги инженера, достаточно оставить онлайн-заявку на официальном веб-сайте компании, после чего сотрудник Домовит свяжется с вами и согласует дату визита специалиста на ваш участок. Выехавший к вам инженер осмотрит особенности местности, подберет технические решения и оборудование, а также рассчитает смету. На следующем этапе планируется дата осуществления монтажа, которую утверждает заказчик. После этого готовится поставка и осуществляется монтаж, предусматривающий рытье котлована и установку емкости. На финальной стадии выполняется обратная засыпка, система заполняется водой и осуществляется контрольная проверка. После одобрения домовладельца подписывается акт и исполнитель получает окончательный расчет.
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