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Как, для чего персонал выводится за штат и где заказать услугу
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Бизнес — 7 Июля 2021, 12:53
Внешнее содержание трудовых ресурсов с каждым годом становится все более привычным методом кадрового обеспечения предприятий. Прогрессивные руководители понимают, что привлекать работников к занятости на условиях контракта проще и выгоднее, нежели зачислять их в постоянный штат.
Основные преимущества субподрядного найма персонала:
Экономические выгоды от внештатного менеджмента кадров – очевидны. Но как их получить? Давайте разберемся!
Выбор подрядчика
Первым делом необходимо решить, где заказать услуги вывода сотрудников за штат организации. В качестве подходящего бизнес-партнера рекомендуем рассматривать агентство, которое специализируется на предоставлении кадрового сервиса. Важно, чтобы исполнитель:
Выбор подрядчика – ответственная задача. Следует понимать, что мы говорим об аутстаффинге, а не аутсорсинге. То есть компания не просто привлекает временный персонал извне, а передает своих сотрудников на попечительство кадровому партнеру. Чтобы сохранить над ними привычный контроль, важно убедиться в добросовестности аутстаффера. Поэтому на этапе выбора агентства излишняя скептичность и скрупулезность в оценке деталей – явные плюсы!
Процесс перевода персонала на внешнее содержание
Переоформление кадров на юридическое лицо аутстаффера осуществляется в несколько шагов:
1. Определение «фокус-группы» сотрудников. В первую очередь необходимо решить, кого оставлять в штате, а кого – переоформлять в агентство. Как правило, на внешний менеджмент переводятся рядовые работники, реже – административные специалисты.
Вывод работников за пределы официального штата – верный путь к увеличению доходов и сокращению расходов предприятия. А чтобы получить важные экономические выгоды, нужно наладить партнерство с аутстаффером-профессионалом!
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