Как, для чего персонал выводится за штат и где заказать услугу

Внешнее содержание трудовых ресурсов с каждым годом становится все более привычным методом кадрового обеспечения предприятий. Прогрессивные руководители понимают, что привлекать работников к занятости на условиях контракта проще и выгоднее, нежели зачислять их в постоянный штат.

Основные преимущества субподрядного найма персонала:

Сохраняется прежняя формальная численность сотрудников, несмотря на фактическое увеличение штата.

Работников на предприятии становится больше, но делопроизводство не усложняется.

Обеспечение новых кадров не приводит к увеличению фонда оплаты труда, что оптимизирует постоянные расходы организации.

Фирма сохраняет привычный юридический статус и налоговую категорию, несмотря на расширение фактического штата.

Ресурсы компании освобождаются от ведения непрофильного бизнес-процесса, что позволяет задействовать их в решении приоритетных задач.

Экономические выгоды от внештатного менеджмента кадров – очевидны. Но как их получить? Давайте разберемся!

Выбор подрядчика

Первым делом необходимо решить, где заказать услуги вывода сотрудников за штат организации. В качестве подходящего бизнес-партнера рекомендуем рассматривать агентство, которое специализируется на предоставлении кадрового сервиса. Важно, чтобы исполнитель:

Имел свидетельство о прохождении госаккредитации и лицензию на ведение аутстаффинговой деятельности.

Обладал многолетним опытом работы в кадровой сфере и пользовался хорошей репутацией на рынке.

Персонально подходил к каждому проекту и предоставлял сервис «под ключ».

Сотрудничал на условиях официального договора, тем самым гарантируя добросовестность партнерства.

Придерживался адекватной ценовой политики, устанавливая стоимость на свои услуги на уровне среднерыночных показателей.

Выбор подрядчика – ответственная задача. Следует понимать, что мы говорим об аутстаффинге, а не аутсорсинге. То есть компания не просто привлекает временный персонал извне, а передает своих сотрудников на попечительство кадровому партнеру. Чтобы сохранить над ними привычный контроль, важно убедиться в добросовестности аутстаффера. Поэтому на этапе выбора агентства излишняя скептичность и скрупулезность в оценке деталей – явные плюсы!

Процесс перевода персонала на внешнее содержание

Переоформление кадров на юридическое лицо аутстаффера осуществляется в несколько шагов:

1. Определение «фокус-группы» сотрудников. В первую очередь необходимо решить, кого оставлять в штате, а кого – переоформлять в агентство. Как правило, на внешний менеджмент переводятся рядовые работники, реже – административные специалисты.

2. Выбор аутстаффера. Путем поэтапной «фильтрации» удается из всего многообразия исполнителей выбрать тех, кого можно считать настоящими мастерами своего дела. Окончательно определившись с агентством, остается только подписать договор и приступить к штатной оптимизации.

3. Подписание договора. Все детали будущего сотрудничества необходимо четко обсудить. А после этого их нужно зафиксировать в контракте. Договор аутстаффинга подписывается в двух экземплярах: по одному для подрядчика и заказчика. В нем освещаются все реквизиты, условия партнерства, обязанности и ответственность сторон.

4. Переоформление персонала. Работники увольняются из компании. Они получают окончательный расчет и больше не имеют с фирмой никаких трудовых отношений. После этого кадры зачисляются в штат агентства. С данного момента у них появляется новый официальный наниматель.

5. Аренда персонала. На основании дополнительных договоров работники возвращаются в распоряжение прежнего нанимателя. Чаще всего срок действия аутстаффингового контракта составляет 9 месяцев – максимальный период аренды трудовых ресурсов в соответствии с действующим законодательством.





Вывод работников за пределы официального штата – верный путь к увеличению доходов и сокращению расходов предприятия. А чтобы получить важные экономические выгоды, нужно наладить партнерство с аутстаффером-профессионалом!