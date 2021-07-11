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Врач-аллерголог: чем поможет, когда обращаться, как записаться на прием

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Бизнес — 11 Июля 2021, 09:30

У людей возникают аллергические реакции на все что угодно, от пыльцы растений до плесени и отдельных продуктов питания. Аллергия – это проблема, но вполне решаемая, если держать все под контролем.

Справляться с аллергией помогает врач-аллерголог. Это профильный специалист, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой аллергических заболеваний.

Запись на прием к врачу-аллергологу

Есть множество видов аллергий, например, на пыльцу растений (поллиноз), на медикаменты, продукты питания (пищевая аллергия), укусы насекомых и пр. Часто причиной становятся другие болезни, не имеющие аллергической природы, и отличить их сложно. Например, аллергию можно запросто спутать с ОРВИ, когда у человека наблюдаются выделения из носа, зуд в этой области, чихание и другие симптомы.

Для этого и нужен опытный врач-аллерголог, он соберет анамнез (данные осмотра и специальных обследований) и на его основании поставит точный диагноз. При необходимости к процессу могут быть подключены дополнительные профильные специалисты – невропатологи, эндокринологи и др.

Еще несколько фактов об аллергии

  • Один из самых достоверных способов определения аллергии – кожные пробы.
  • Аллергические заболевания передаются по наследству.
  • Разные исследования показывают, что аллергией страдают от 10 до 30% населения планеты.

Лечение должен назначать специалист. Квалифицированные врачи аллергологи Москвы https://vrachi24.ru/doctors/allergolog, представленные по указанной ссылке, ведут прием в частных клиниках, записаться можно здесь же, либо по телефону. Подробное описание специалистов с указанием опыта, образования, места работы и других факторов помогут найти хорошего доктора.

Какую помощь оказывает аллерголог

На аллергию указывают разные симптомы – заложенность носа, зуд, активное слезотечение, покраснение глаз и др. Но ставить себе диагноз самостоятельно нельзя, при подозрениях на аллергическое заболевание нужно обратиться к профильному врачу. Специалист соберет анамнез, задаст необходимые вопросы и проведет тестирование для выявления аллергена (который и вызывает реакцию).

Лечение аллергии

Характер лечения зависит от вида аллергического заболевания и особенностей его проявления. В первую очередь нужно устранить причину, например, если это реакция на пыльцу, тогда следует избегать прогулок в местах цветения растений. Но помощь врача важна, и дело не только в постановке диагноза, но и симптоматической терапии (устранение симптомов), иммунотерапии (помогает снизить чувствительность к аллергенам) и т.д. Специалист даст рекомендации относительно питания и образа жизни, подробно расскажет о том, как действовать в разных ситуациях. Поэтому если нужна консультация, записывайтесь на прием к хорошему аллергологу, тем более это можно сделать в режиме онлайн.



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