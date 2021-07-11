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Банные печи-сетки

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Бизнес — 11 Июля 2021, 15:03

Профильным направлением деятельности компании Теплодар является производство и реализация высококачественных печей-сеток для бани. Доставка выполняется в любую точку страны, а заказать такие печи можно через официальный онлайн-магазин производителя. Кроме этого предприятие имеет своих партнеров в регионах, у которых также можно приобрести такие печи. Продукция этого отечественного производителя отличается прекрасными эксплуатационными характеристиками и великолепным внешним видом. Любая банная печь-сетка Теплодар обладает высокой динамикой прогрева парной. Камни в таких изделиях нагреваются равномерно и быстро. Достаточно пятидесяти минут, чтобы в парной температура достигла максимально комфортных показателей. Благодаря уменьшению общей площади нагреваемого металла, камни выдают тепло, не пересушивающее воздух. При этом не стоит бояться ожогов, а микроклимат в парной сохраняется максимально оптимальный.

Вы сможете наслаждаться мягким и легким мелкодисперсным паром. Для этого производитель строил в печи-сетки специальный парообразователь. Ими оснащены такие популярные модели, как Домна и Сибирский Утес. Подобный пар характерен для русской бани. Разные режимы работы позволяют пользователям настроить печи-сетки под оптимальную влажность и температуру. Если вы приобрели Домна, сможете воссоздать атмосферу русской бани с невысокой температурой и влажностью, а также финскую сауну с низкой влажностью и жаром. Компания выпускает печи разных модификаций с расчетом на конкретную квадратурой.

Следует отметить и стильный дизайн таких изделий, вмещающих 110-180 кг камней. Они являются настоящим украшением банных помещений, оформленных с использованием разной стилистики. Если вы приобретете печи-сетки у одного из официальных дилеров производителя, получите их по наиболее доступной стоимости. Кроме этого у потенциальных покупателей имеется возможность заказать товар через онлайн-магазин компании и получить его в любом регионе или городе. Точную информацию о сроках и возможности доставки можно также через веб-сайт Теплодар или же телефонный номер, указанный в контактах. Сроки доставки зависят от отдаленности вашего региона или города. Следовательно, лучше заранее поговорить с консультантами производителя и уточнить сроки доставки и только после этого заказывать товар.

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