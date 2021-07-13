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Лингво Сервис - бюро переводов

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Бизнес — 13 Июля 2021, 15:14

Лингво Сервис представляет собой целую сеть бюро по переводам, представительства которой расположены по всей столице и Санкт-Петербургу. В любом из этих представительств можно заказать консультации специалистов, нотариальное заверение и перевод любой документации. Здесь думают только о том, как вам помочь. Специалисты не отдыхают даже в праздничные дни или выходные и всегда готовы оказать вам перечисленные услуги. Так что вы можете отправляться в агентство переводов в любое удобное для вас время, не беспокоясь о том, что двери офиса будут закрытыми.

Ежедневно услугами Лингво Сервис пользуются разные государственные, административные или коммерческие структуры, заказывая услуги профессионального перевода. Среди них много очень важных и не слишком важных заказчиков, однако все они получают переводы высшего качества. Однако для этого переводчикам бюро необходимо предоставить правильно подготовленную документацию. Об остальном позаботятся профессиональные сотрудники агентства, предоставив клиенту нужный документ на требуемом языке и даже удостоверенный нотариусом если в этом возникнет потребность.

Обращаясь в бюро переводов вы можете забыть о часовых простоях в очередях и не будете терять драгоценное время. Всего у Лингво Сервис 35 офисов в столице, южном Краснодаре и Санкт-Петербурге, двери которых постоянно открыты для посетителей. Заказы здесь принимаются моментально, и сразу же сдаются в работу. Среднее время выполнения таких заказов составляет 40 мин. Специалисты бюро позаботятся, о том чтобы вы смогли беспрепятственно путешествовать, отправиться на учебу, получать прибыль или уехать в командировку без языковых проблем. Здесь всегда можно заказать срочную подготовку документации на любом выбранном клиентом языке. При этом услуги таких специалистов обойдутся недорого.

В офисах Лингво Сервис занимаются нотариальным переводом официальной документации с печатью бюро и подписью переводчика, без которых они недействительны. В компетенцию нотариуса входит установление личности и квалификации переводчика, после чего заверяет перевод. После нотариального заверения любой документ обретает аналогичную оригиналу юридическую силу. Нотариальному заверению подлежат переводы только официальных бумаг. Такие документы могут потребоваться как до выезда за рубеж, также для регистрации на территории РФ, когда человек хочет получить ВНЖ, ИНН или иной официальный разрешительный документ. В Лингво Сервис можно заказать переводы дипломов, аттестатов, свидетельств, водительских удостоверений и другой документации с соответствующим нотариальным заверением.

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