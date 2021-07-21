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Акции, скидки и промокоды интернет-магазинов

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Бизнес — 21 Июля 2021, 11:54

Любой покупатель старается получить максимальную выгоду при приобретении тех или иных товаров. Особенно это касается пользователей сети, заказывающих разную продукцию в онлайн-магазинах. Количество таких покупателей постоянно растет, следовательно, растет и спрос на дешевую, качественную и проверенную продукцию. Каждый клиент интернет-магазина хочет получить побольше выгоды, старается найти в сети разные акции, скидки или же промокоды. Постоянным покупателям онлайн-супермаркетов сервис ZenPromokod zenpromokod.ru предлагает огромный выбор тех интернет-магазинов, которые предлагают существенные скидки в рамках различных акций, которые объявляются регулярно.

Некоторые виртуальные продавцы в процессе оформления онлайн-заказов требуют от покупателей ввода купонов или же промокодов. Однако пользоваться такими купонами при онлайн-покупках нужно уметь. Промокодом называется случайная комбинация цифр (кода) и букв, благодаря которой любой пользователь сети сможет легко активировать объявленные онлайн-магазином скидки. Такая возможность покупателям предоставляется продавцами с целью поднятия их мотивации при оформлении покупок во время акций и распродаж. Сервис ДзенПромокод занимается сбором и размещением на собственном веб-ресурсе информации о разных распродажах, акциях или же скидках популярных среди потребителей интернет-магазинов.

Для получения подобных скидок от пользователей требуется выполнение нескольких несложных действий. Сначала нужно отыскать вкладку Магазины на портале сервиса и выбрать онлайн-магазин, товар которого вам приглянулся и вы желаете его приобрести. Открывая веб-сайт такого магазина вы сможете ознакомиться с действующими в нем промокодами и скидками. Нажимая на подходящий баннер перед вами появится всплывающее окно. В нем будут отображены код вместе с акцией, объявленной продавцом. После этого нужно скопировать код и перейти на портал выбранного вами магазина. Затем в Корзине нужно собрать заказ и указать в соответствующее поле промокод. На финальной стадии наживается кнопка Применить. Система автоматически пересчитает сумму заказа и отобразит итоговую стоимость с учетом скидки.

Следует отметить, что на портале ДзенПромокод купоны размещаются абсолютно бесплатно. Так что вам не придется платить за пользование такими комбинациями. Выгода сервиса заключается в другом. Дело в том, что онлайн-магазины стараются привлечь клиентуре промокодами. Такой маркетинговый ход помогает им даже вернуть старых покупателей. Функцией сервиса является помощь продавцам в распространении информации об анонсированных ими маркетинговых акциях. В случае приобретения пользователем товаров с купоном или промокодом, размещенным на веб-ресурсе, ДзенПромокод получает вознаграждение.

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