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Renault Duster 2021: преимущества и комплектации

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Бизнес — 21 Июля 2021, 11:59

В 2021 году компания Рено существенно обновила свой модельный ряд. Новшества коснулись и флагмана автоконцерна Renault – кроссовер Duster. В обновленной модели инженеры Рено изменили не только кузов, но и интерьер. При этом осталась свойственная для Renault Duster надежность и комфортабельность.

Преимущества новой модели

Официальный дилер Рено в Москве выделяет сразу несколько преимуществ данной модели. Во-первых, этот кроссовер теперь наделен современными элементами дизайна. За счет этого дизайн Дастера стал более сбалансированным. Особенностью экстерьера можно назвать серебристые рейлинги и защитные элементы на кузове, подчеркивающие внедорожный характер данного автомобиля.

Во-вторых, обновленный Дастер стал более комфортабельным. В обновленной модели установлены современные сидения. К тому же была изменена приборная панель и конструкция подлокотника. Эти элементы салона стали более удобными.

В-третьих, новый Duster по-прежнему оснащен системой полного привода. При этом он создан на совершенно новой SUV-платформе. Эта особенность поспособствовала возможности интеграции электроусилителя руля и более мощного двигателя.

Решив купить Рено Дастер у официального дилера, также нужно акцентировать внимание на таких преимуществах данной модели:

  • готовность к дорожным и климатическим условиям нашей страны;
  • наличие «теплых опций» для максимально комфортной эксплуатации зимой;
  • несколько вариантов оттенков и комплектаций.

Комплектации

Именно о комплектации этой модели стоит поговорить отдельно. Она представлена в 5 вариантах: Access, Drive, Edition One, Life и Style. Наиболее бюджетным вариантом является модель Duster Access. А вот наиболее продвинутой комплектацией считается Duster Style. Эта модель отличается более мощным двигателем и наличием дополнительных полезных опций и функций. Узнать подробнее комплектации и цены Renault Duster 2021 года выпуска можно на официальном сайте дилера французского автоконцерна в России.

Стоит добавить, что данная модель представлена в 6 цветах: оранжевый, темно-серый, серебристый серо-коричневый и черный металлик, а также белый неметаллик.

В заключение нужно напомнить, что в модельном ряде Рено представлено почти 10 различных моделей седанов, хетчбеков и кроссоверов. Официальный дилер Renault в России предоставляет возможность покупки таких моделей, как Arkana, Arkana Pulse, Kaptur, Logan Stepway, Sandero Stepway, Logan и Sandero. В России также можно приобрести коммерческий транспорт под маркой Рено, в частности – модель Master.

Стоит добавить, что покупка Рено у официального дилера позволяет рассчитывать на прохождение тест-драйва, выгодные условия страхования, 3-летнюю гарантию на приобретенный автомобиль, участие в уникальных кредитных программах и помощь персонального менеджера.



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