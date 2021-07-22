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Бизнес — 22 Июля 2021, 13:22

Множество руководителей предприятий предпочитают арендовать персонал, а не брать в штат разнорабочих, технических сотрудников или бригадиров. Пользуются они услугами профильных компаний, предлагающих услуги квалифицированных или неквалифицированных кадров на арендной основе. Благодаря этому предприятия экономят на оформлении людей в штатные сотрудники и пользуются профессиональными услугами. Сторонние работники чаще всего выгодны предприятиям, которые занимаются хранением и сортировкой огромных объемов товаров. Когда на склад поступают крупные партии продукции, персонал не в силах своевременно справиться с такими объемами работ. В подобных случаях руководители вынуждены задуматься о срочном расширении штата. Однако найти профессионалов с подходящим уровнем квалификации быстро не удается. Поэтому лучшим выходом в подобных ситуациях является аренда персонала.

В аналогичных услугах нуждаются объекты сезонного общепита, например сети летних кафе. Аутсорсинговые компании помогают решить проблему с поиском кадров. Такие агентства предоставляют возможность приглашения сотрудников на определенный срок, а не оплачивать их труд на протяжении зимнего сезона. Нередко такой услугой пользуются владельцы гипермаркетов и супермаркетов, занимающихся продажами различных товаров. Особенно это касается торговых объектов в городах с большим числом населения, где постоянно наблюдается огромный наплыв покупателей. Кроме этого любой торговой точке в любой момент может потребоваться аренда сотрудников для конкретного мероприятия - на распродажу или промоакцию.

Компания Fillin уже давно занимается предоставлением подобных услуг. Если вам нужна аренда разнорабочих, лучше обратиться в это агентство, предлагающее множество выгод от сотрудничества. Среди них необходимо выделить быстрый поиск обученных соискателей на вакансии срочного характера. Вам не придется платить за соцпакет или же налоги на каждого арендованного вами сотрудника. При этом вы сумеете пользоваться статусом малого предприятия, пользуясь при этом упрощенным налогообложением. Кроме этого аренда персонала позволит решить непрофильные задачи, отнимающие уйму времени у штатных сотрудников. Руководители предприятий смогут без проблем открывать филиалы, не раздувая при этом штат. Агентство Филлин предлагает аренду грузчиков, официантов, уборщиц, разнорабочих и других специалистов.

Наибольшей популярностью пользуются услуги разнорабочих не только в столице, но и в разных регионах Федерации. Компания Fillin предлагает заинтересованным заказчикам абсолютно прозрачное и выгодное сотрудничество. Арендовать услуги разнорабочих через это агентство вы сможете надежно, удобно и быстро. Такие услуги требуются руководителям производственных цехов, складских хозяйств, строительных компаний и т.д. Агентство предлагает услуги сварщиков, фасовщиков, дворников, грузчиков и других специалистов. Опытные мастера, нанятые в аренду смогут выполнить работы любой сложности, в том числе погрузочно-разгрузочные, строительные, такелажные, уборные или же земельные.

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